Wie maakte in 1959 een stenen paardje voor in het Eindhovense Dommelplantsoen?

Begin jaren 60

Ook veel lokale bedrijven waren betrokken bij de bouw van het kantoor waar ook Frits Philips zijn kantoor had. Ongetwijfeld vanwege het mooie uitzicht over de stad. De vader en opa van Lucienne Kutscha waren verantwoordelijk voor de op maat gemaakte meubelen voor het kantoor van meneer Frits. ,,Ze hadden een meubelfabriek aan de Jan van Lieshoutstraat en waren erg trots op de opdracht”, aldus Kutscha. ,,Het ging onder andere om enorme kasten die ambachtelijk met de hand vervaardigd werden. Een van mijn vaders laatste wensen was de directiekamer nog eens te bekijken, het is er helaas niet meer van gekomen.”

Frits keurde de luifel af

Ook Harry Slits uit Gemert was betrokken bij de bouw. Als leerling-elektricien werkte hij bij de firma Groenpol die verantwoordelijk was voor de totale elektro-installatie van het gebouw. ,,We hebben vele honderden TL licht armaturen in de plafonds geplaatst. Het was een luizenleventje en soms mochten we mee-eten in de kantine van Philips. Ik herinner me ook nog dat Frits Philips bij een van de vele bezoeken die hij tijdens de bouw van het kantoor bracht, de luifel aan de hoofd ingang afkeurde. Die is daarna geheel of zeker gedeeltelijk vervangen.”