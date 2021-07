Wie mocht in 1955 mee met het ziekenreisje naar Lourdes?

EINDHOVEN - In juni 1955 vertrok een trein vol zieken naar Lourdes en Frans van Mierlo maakte er deze foto. Wie kent de mensen op de foto of weet wat de bestemming van de reis was. En wie organiseerde deze tripjes naar Lourdes eigenlijk? Alle informatie is welkom. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.

Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via d.hoekstra@ed.nl.

En dan de foto van vorige week. Met zoveel oud-werknemers van DAF in de regio is het niet zo vreemd dat die veel reacties opleverde. Gemaakt in garage De Burgh (tegenwoordig Nefkens aan de Rondweg) en hoog boven de grond staat niet zomaar een Dafje. De DAF 600 de Luxe met kenteken AD-02-06 was de tweede personenauto die in Eindhoven van de band rolde.

Nieuwe fiets werd auto

Veel lezers kennen het verhaal achter deze bijzondere auto. In 1958 geschonken aan Truus Smulders-Beliën, destijds burgemeester van Middelbeers, zo weet Ad van Geel van het DAF Museum. ,,De burgemeester vierde in 1958 haar jubileum en daarom werd er in het dorp gecollecteerd voor een cadeau. De bedoeling was een nieuwe fiets, maar omdat er zoveel geld werd opgehaald, werd besloten een Dafje te kopen. De eerste DAF was al beloofd aan de voorzitter van de KNAC, dus het werd de tweede uit de productie.”

De gulle gift stelde Smulders-Beliën wel voor een probleem, want bij de overhandiging bleek dat mevrouw nog helemaal geen rijbewijs had, aldus Van Geel. ,,De bode van het stadhuis heeft haar rondgereden tot ze het roze papiertje alsnog op zak had.”

Op vakantie

Een paar jaar later belandde het Dafje bij garage De Burgh. De burgemeester was na 99.000 kilometer toe aan een nieuwe en de 600 werd ingeruild voor een nieuwer model. Smulders-Beliën noemde haar eerste DAF een ‘prima wagentje’, zo noteerde de krant de volgende dag. Het nieuwe model werd nog dezelfde avond bewonderd door de gemeenteraad en een dag later ging de burgemeester er twee weken mee op vakantie.

Toepen om de rekening

De ingeleverde DAF werd als eerbetoon op het dak van het toiletgebouw van de Burgh gezet. ,,Met een heftruck”, zo weet Jan van Dijk (83) die er destijds werkte nog. De man op de foto is volgens hem Fried Thomassen, de directeur van De Burgh en zwager van Wim van Doorne. ,,Fried zagen we niet zo vaak. Wel kwam hij soms kijken als we met ons garage-elftal moesten voetballen in de DAF-competitie. Na afloop gingen we naar het café en dan zat Fried daar te toepen met Jan de Rooij van de vrachtwagens. Wie verloor moest de rekening betalen.”

Het Dafje op de foto werd later overigens weer van het dak gehaald om dienst te doen als serviceauto voor de weekenddienst. Tegenwoordig staat het wagentje in het DAF-Museum.

