Wie ontdekte in 1959 de brand bij Zonhove in Son?

In juni 1959 ging de bovenverdieping van Zonhove in Son in vlammen op. Wie kan zich de brand nog herinneren en heeft er nog een verhaal over te vertellen. We komen graag met u in contact. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.

Volledig scherm Eerste lustrum van de Heikant in Waalre © Frans van Mierlo

In de bossen bij Waalre werd in 1955 een protestants christelijk kamp- en vormingscentrum opgericht. Genaamd De Heikant en bovenstaande foto is gemaakt tijdens het eerste lustrum in 1960. ‘Een plek voor geestelijke bezinning’, zo schrijft de kant dat jaar over De Heikant. Het was een succes want in de eerste vijf jaar mocht de organisatie 10.000 jongens en meisjes verwelkomen.

Kippen overstuur

De Heikant kwam voort uit de christelijk-sociale jeugdorganisatie Werkende Jeugd. Een organisatie die instuifavonden en fietstochten organiseerde. Op een warme zomeravond kwamen ze nog wel eens bijeen om ergens op een weiland van een boer een kampvuur te maken. Kippen raakten overstuur en varkens sloegen op de vlucht door de plotselinge drukte. Goede reden dus om een vaste stek te zoeken voor de bijeenkomsten. Die werd gevonden nabij Waalre. Op een stuk heide dat destijds in gebruik was als een soort veredelde vuilstortplaats. Voor 25 gulden werd een hectare grond gekocht waarop slaapvertrekken en een eetzaal werden gebouwd.

Trudy van Boxmeer uit Best herkende haar eigen ouders op de foto. ,,Ze zijn allebei overleden dus kan ze niet meer vragen waarom ze daar waren. In mijn herinnering was mijn vader betrokken bij de Heikant. Ik weet nog dat hij zich ook bemoeid heeft met de bouw van een uitkijktoren bij het kamp.” Van Boxmeer verbleef in de jaren zeventig zelf ook meerdere keren op de Heikant. ,,Ik meen dat er in de laatste week van de zomervakantie altijd een kamp was voor de protestantse basisschooljeugd. Veel kwamen uit de ‘Witte Wijk’ in Gestel waar ik ook woonde. Met voornamelijk protestanten die bijvoorbeeld voor Philips naar het Katholieke Brabant waren verhuisd. De kakkers uit de witte huizen, werden we door kinderen uit de omgeving genoemd.”

Goede herinneringen

Aan de kampen op de Heikant heeft Van Boxmeer goede herinneringen. ,,Jongens en meisjes natuurlijk gescheiden maar in de nacht probeerde je toch bij elkaar te komen. Een soort kat- en muisspel met de kampleiders. Juist omdat het niet mocht was het zo leuk.” Van geestelijke bezinning was volgens Van Boxmeer weinig sprake. ,,Het was een soort vakantieweek. Veel naar buiten en spelletjes doen.”

Volledig scherm Brand bij Zonhove in Son in 1959 © Frans van Mierlo

