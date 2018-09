Wie reden op de scooters bij zwaar ongeluk Savoiepad? De politie tast nog in het duister

EINDHOVEN - De politie meldde op 19 augustus dat zij een verdachte hadden aangehouden in verband met een ongeluk op het Savoiepad in Eindhoven. Daarbij raakte een jongen van 19 ernstig gewond en een meisje van 15 lichtgewond. Ondanks deze aanhouding is de politie nog niet veel verder gekomen met haar onderzoek.

Op 15 augustus reden twee jongens op hun scooter door Eindhoven. Zij kwamen twee meisjes tegen, die bij hen achterop klommen. Daarna gingen zij met zijn vieren een rondje rijden door de stad.

Op het Savoiepad ging het mis. Een van de jongens raakte daar een andere scooterrijder, die hard ten val kwam. De 19-jarige bestuurder raakte daarbij zwaargewond. Een van de meisjes (15) viel ook van de scooter en raakte lichtgewond. Zonder te kijken wat er gebeurd was reden de twee jongens weg en lieten de slachtoffers aan hun lot over. Ook het tweede meisje werd achtergelaten.

Korte tijd later rukten de hulpdiensten uit voor een brand, waarbij een scooter betrokken was. Vermoedelijk was dit een van de scooters die bij het ongeval was.

Aanhouding

Vier dagen na het ongeluk kon de politie naar buiten brengen dat zij iemand hadden aangehouden. Een 20-jarige Eindhovenaar, eigenaar van de brandende scooter en de bestuurder die betrokken was bij de botsing.

Daarmee leek de politie op het juiste spoor te zijn en het ontdekken wat er precies gebeurd is, leek een kwestie van tijd. Maar zo is het niet gelopen. Zaterdag meldde de politie dat zij nog veel vragen heeft over wat er gebeurd is.

Gestolen

De aangehouden verdachte is inmiddels vrijgelaten. Hij verklaarde tijdens zijn verhoor dat zijn scooter gestolen was. Hij heeft nog enkele dagen vastgezeten, maar moest worden vrijgelaten omdat er geen verdere reden was voor arrest. De 20-jarige is nog wel verdachte in de zaak.

De politie blijft voorlopig dus achter met een waslijst aan vragen: Was de scooter gestolen? Wie reed er dan op? Wie is tweede jongen die rondreed? Wie heeft de scooter in brand gestoken?