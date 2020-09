Wie sloeg in 1959 de eerste homerun bij honkbalclub PSV?

Na een lange vakantie is de rubriek weer terug. Met deze week een foto van de opening van het honkbalveld van PSV in Eindhoven in 1959. Een veld achter de voormalige dierentuin Animali. Wie was erbij en heeft nog leuke anekdotes of herinneringen. We horen het graag. Kijk ook ed.nl/oudedoos voor meer foto's

Volledig scherm Jongensstad in Geldrop. In 1957 © Frans van Mierlo

Stomverbaasd was Tinus van Empel (74) toen hij in de zomer van 1958 werd verkozen tot burgemeester van Jongensstad in Geldrop. ,,Ik was maar een verlegen menneke dus had het totaal niet verwacht. Misschien was het omdat ik naar de HBS ging, dat was destijds nog best bijzonder voor een dorpse jongen. Die slimmerik moeten we hebben als burgemeester, hebben ze wellicht gedacht.”

Het Hoefijzer

Bovenstaande foto is overigens een jaar eerder gemaakt want Jongensstad in Geldrop was een terugkerend evenement voor de jeugd in het dorp. Gehouden bij het Wolfsven in Mierlo, destijds in de volksmond het hoefijzer als verwijzing naar de vorm van het watertje. Dik een week duurde het, zo weet Van Empel nog. ,,D'r lag een enorme berg hout en in groepjes van acht mocht je dan je eigen hut bouwen. Ik denk dat je er bij de jeugd van nu niet meer mee aan hoeft te komen maar in onze tijd was het echt spectaculair. We waren sowieso altijd buiten. De bossen in met vrienden, rotzooi uithalen.”

In de week van Jongensstad was de jeugd in ieder geval van de straat. Het werd georganiseerd door de stichting ‘Voor de Jeugd Vakantievreugd’ en was bedoeld om het aangename met het nuttige te verenigen. Alle jongens die meededen hadden een eigen taak. Ze waren lid van de brandweer, EHBO of gemeentereiniging. Een dorp in het klein met dus ook een heuse burgemeester. En of er dan ook goed naar Van Empel geluisterd werd? ,,Bende gek, het stelde allemaal niks voor maar leuk was het wel. Ik woon tegenwoordig in Mierlo en iedere keer als ik langs het Wolfsven fiets, moet ik er aan denken. Net als aan die keren dat we er gingen zwemmen. Tot je middel in de modder en dan dertig centimeter water om te zwemmen.”

Drukke campagne

Ook lezer Jo Adriaans (75) heeft goede herinneringen aan Jongensstad. ,,Het is geloof ik vier of vijf keer georganiseerd en ik heb twee keer meegedaan. In mijn herinnering was de strijd om burgemeester te worden een serieuze aangelegenheid. Er werd druk campagne gevoerd om stemmen te werven.” Leerzaam was het volgens Adriaans ook. ,,We mochten ons eigen potje eten koken en dan kom je d'r achter dat het nog best een uitdaging is om de aardappels gaar te krijgen.”