Wie stond er bij Katholiek Leven in Eindhoven op de planken in 1955?

EINDHOVEN - Een propaganda-avond van de Katholieke Arbeidersbeweging (KAB) bij Katholiek Leven in Eindhoven. Het is oktober 1955 als er in het gebouw aan de Wal een toneelstuk wordt opgevoerd. Wie was erbij of heeft andere herinneringen aan de KAB of het pand van Katholiek Leven? We komen graag met u in contact. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.

Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via d.hoekstra@ed.nl.

Volledig scherm Ziekentriduüm in de Gerardus Majellakerk © Frans van Mierlo

Dan de foto van vorige week. In hun rolstoel, ziekbed of op een brancard werden ze in 1955 naar binnen gereden Niet in de Gerardus Majellakerk in Deurne zoals vorige week gesuggereerd werd. De foto is gemaakt in het parochiehuis Sint-Gerardus in Eindhoven. Achter de Gerardus Majellakerk in Stratum, beter bekend als Gerarduskerk.

De fotograaf is er op reportage bij het ziekentriduüm, veel meer is er niet over bekend. Ziekentriduüms, die op sommige plekken ook vandaag de dag nog georganiseerd worden, bestaan uit drie dagen van bezinning en gebed voor en door mensen die gewoonlijk niet naar de kerk konden komen. In eerste instantie voor katholieken maar later waren ook niet-gelovigen welkom.

Schoonmoeder

Lezer Peter Vogels verslikte zich vorige week bijna in zijn koffie toen hij de foto zag want de vrouw op de brancard is zijn schoonmoeder Emma van de Moosdijk. ,,Ze zal destijds ergens in de veertig zijn geweest. Over het ziekentriduüm hebben we haar nooit gehoord dus het was een verrassing haar in de krant te zien. Volgens mijn vrouw was haar moeder vaak ziek dus dat verklaart haar aanwezigheid. Ze kwam er wel iedere keer weer bovenop en uiteindelijk is ze nog 80 geworden.”

Piet van Hoof (83) uit Waalre wist meteen dat de foto niet gemaakt is in Deurne. ,,Die kerk, tegenwoordig zitten er appartementen in, zag er van binnen heel anders uit.” Van Hoof kan het weten want bij het ziekentridiuüm in Deurne mocht hij eveneens in de jaren vijftig als 14-jarig menneke mee om zijn vader te helpen.

Vakantie

,,Het waren voornamelijk mensen die al heel lang ziek waren en aan huis gekluisterd waren", vertelt Van Hoof. ,,Het triduüm was een soort vakantie voor ze. Met kerkdiensten maar overdag werden ze verder vooral verwend in een soort barakken die speciaal voor de bezoekers werden opgebouwd rond de kerk. Dat deed mijn vader en ik mocht dan helpen. Ook met het rondbrengen van het eten en schoonmaken van de kerk. Alle kerkbanken waren verwijderd om ruimte te maken voor de bedden. Iedere avond gingen de bezoekers terug naar huis of het ziekenhuis.”

In de Gerarduskerk in Eindhoven zit tegenwoordig een sportschool. Het Parochiehuis achter de kerk heeft plaatsgemaakt voor appartementen.

Volledig scherm Propaganda-avond bij Katholiek Leven in Eindhoven © Frans van Mierlo