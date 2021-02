Wie verfraaide het plantsoen voor het Van Abbemuseum in 1961

EINDHOVEN - Het plantsoen voor en de entree van het Van Abbemuseum ging in 1961 op de schop. Wie weet nog wat de aanleiding destijds was en weet wie er op de foto staan? We horen het graag. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.

Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum.

Volledig scherm Kleuterschool aan de Stokroosstraat in 1961 © Frans van Mierlo

En dan de foto van vorige week. Twee lokalen en een binnenplaats, dat was de kleuterschool aan de Eindhovense Stokroosstraat. Een dependance van de lagere school aan de Leenderweg waar tegenwoordig een tandartsenpraktijk in is gevestigd. De school aan de Stokroosstraat was gebouwd tegen de Koptische kerk die daar vandaag nog steeds staat.

Zelf naar school

Een aantal lezers stuurde zelf foto's op uit dezelfde periode als deze foto. Heel veel herinneringen hebben ze vaak niet want ze waren natuurlijk pas een jaar of 4 toen ze er naar school gingen. Appie Muskens (60) uit Eindhoven heeft nog wel verhalen uit de tijd dat hij op de Kleuterschool zat. ,,Ik woonde om de hoek aan het Kerstroosplein dus liep er gewoon zelf heen. Een heel klein schooltje inderdaad en ik herinner me vooral de carnaval en dat je dan verkleed naar school mocht komen.”

Uit krantenartikelen over de school blijkt dat er veel buitenlandse kinderen werden ondergebracht. Muskens heeft daar geen herinneringen aan. ,,Pas toen ik naar de basisschool ging kwam het eerste Turkse gezin hier in de buurt wonen.”

Stenen om de oren

Hoewel hij aan de kleuterschool fijne herinneringen heeft, beleefde Muskens een minder fijne jeugd in Stratum. ,,In de Kruidenbuurt was het echt overleven. Veel grote gezinnen maar ik had alleen een zusje dat ik moest beschermen. Als je ruzie kreeg, haalde zo'n jongen er meteen een paar broers bij. De stenen vlogen me regelmatig om de oren.”

Na de kleuterschool ging Muskens naar de basisschool die ook op een steenworp afstand van zijn huis stond. ,,We kwamen sowieso de buurt niet uit en op vakantie gingen we ook naar ‘rund um hause’. Ik weet nog dat ik als tiener een keer naar de Kruisstraat ben gefietst. Alsof ik in een andere wereld was beland.”

Natlab

Nog even terug naar de foto van vorige week. Filmopnames van Philips waarbij twee dames aan een tafeltje aan de lunch zaten. Gerrit de Vrij herkende de locatie als de kantine van het Natlab. ,,Met het mededelingenbord bij de ingang en de toog waarachter de kantinemeisjes het brood en beleg verzorgden.”

Ook de dames op de foto is De Vrij niet vergeten. ,,Herma was de schoonheid van het chemisch lab en de knapste was juffrouw Plug die achter de receptie bij de hoofdingang zat.”

Volledig scherm Herinrichting entree en plantsoen Van Abbemuseum © Frans van Mierlo

