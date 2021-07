Wie vierde er in 1955 kerst met de bewoners van het woonwagenkamp?

EINDHOVEN - Het kerstfeest bij woonwagenbewoners in december 1955. De foto is waarschijnlijk in Eindhoven gemaakt maar zijn er lezers die de kinderen op de foto herkennen? Alle herinneringen zijn welkom. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.

Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum.

Volledig scherm In juni vertrok een groep zieken vanaf station Eindhoven met de trein naar Lourdes © Frans van Mierlo

En dan de foto van vorige week. Nog geen vijf jaar oud was Theo van de Langenberg (het middelste jongetje vooraan) toen hij in 1955 op station Eindhoven zijn oma Helena uitzwaaide die met de ziekentrein naar Lourdes vertrok. Wat zijn oma, die op de foto achter hem staat, mankeerde weet Van de Langenberg dik 65 jaar later niet. ,,En alle volwassenen op de foto zijn overleden, dus vragen kan ik het niet meer.”

Opa was grenswachter

Zowat de hele familie was naar het station getogen om oma een goede reis te wensen. Of misschien ook om naar de speciale ziekentrein te kijken want de familieleden van Van de Langenberg werkten zowat allemaal op of om het spoor. ,,Mijn vader was stationsassistent, mijn opa grenswachter en zijn zeven broers werkten bij de loslijn. Zelf ben ik veertig jaar hoofdconducteur geweest.”

Quote In de oorlog klom een Duitse soldaat over de dichte slagbomen. Toen mijn opa d'r iets van zei, kreeg ie een klap Theo van de Langenberg, Kleinzoon

Vooral de opa van Van de Langenberg was een kleurrijk figuur. Dorus van de Langenberg, hij staat niet op de foto. Wellicht kon hij niet weg want hij was grenswachter bij de overgang in Gestel. ,,Daar passeerde een paar keer per dag het Bels lijntje en dan moest opa de slagbomen omlaag halen", aldus Van de Langenberg. Verhalen over zijn opa heeft hij genoeg. ,,In de oorlog klom een Duitse soldaat over de dichte slagbomen. Toen mijn opa d'r iets van zei, kreeg ie een klap. Toen opa zich vervolgens beklaagde bij de commandant werd de soldaat naar het Oostfront gestuurd waar hij uiteindelijk gesneuveld is.”

De hond van prins Bernhard

Behalve spoorwachter was zijn opa ook klompenmaker en hondentrainer. ,,Een echt manusje van alles. Zelfs de hond van prins Bernhard, een bouvier, heeft hij afgericht. Honden waar niemand nog iets mee kon, had hij in mum van tijd onder controle.”

Nog even terug naar de ziekentrein naar Lourdes. Het betrof een jaarlijkse reis georganiseerd door de Katholieke Arbeidersbeweging (KAB). In 1955 voor de negentiende keer alweer, zo is te lezen in de krant van 18 juni. De speciale ziekentrein met 12 wagons vertrok een dag eerder in de ochtend vanuit Utrecht waar zo'n honderd patiënten aan boord werden gebracht. In Den Bosch en Eindhoven kwamen er nog eens 175 bij. Om de reis naar Lourdes zo goed mogelijk te laten verlopen waren er ook drie dokters, vijftig zusters en 50 brancardiers aan boord.