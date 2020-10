Wie vierde haar jubileum op de St. Philomenaschool in Woensel?

Drie jubilarissen van de St Philomenaschool in Woensel. De leraressen van de Eindhovense school waren veertig jaar in dienst en werden in 1955 in het zonnetje gezet. Wie heeft er nog herinneringen aan de dames Van Eupen, Hoog-Altink en Gruythuizen? We horen het graag. Kijk ook op ed.nl/oudedoos en onder dit artikel voor meer foto’s.

Volledig scherm 1962, uitreiking van gouden plaat aan Anneke Grönloh in het Carlton in Eindhoven © Frans van Mierlo

Ze was misschien wel het eerste Nederlandse tieneridool. Een status die de Eindhovense Anneke Grönloh in 1962 verwierf met haar hitsingle Brandend Zand. Deze foto werd dat jaar in oktober gemaakt bij de uitreiking van een gouden plaat in het Carlton aan de Eindhovense Markt. Van de single waren in een maand tijd honderdduizend exemplaren verkocht.

Live opgenomen

Het optreden van Anneke Grönloh werd destijds live uitgezonden in het jeugdprogramma Rooster van de AVRO. ,,Het eerste programma voor de jeugd dat ook echt ging over zaken die hen bezighield”, weet toenmalig presentatrice Lonneke Hoogland nog. ,,Live-televisie bovendien dus dat was altijd een stuk spannender dan programma’s die vooraf opgenomen werden.” Van het optreden die avond kan Hoogland zich niet veel herinneren. ,,Maar met Anneke kon ik het altijd goed vinden. Ze heeft vaker opgetreden in Rooster en dan wist ik vooraf al dat het gezellig zou zijn in de kleedkamer.”

Bart Peeters was sinds de jaren negentig de manager van de in 2018 overleden Grönloh. Hij werd door zangeres Willeke Alberti geattendeerd op de foto uit de krant. ,,Die was er ook bij die middag in het Carlton. In 1962 was ik nog niet geboren maar in ons archief hebben we nog veel foto's en een gastenboek van die middag. Met berichtjes van Alberti maar ook Mieke Telkamp en Corry Brokken. Van Brandend Zand zijn uiteindelijk 3,5 miljoen exemplaren verkocht en het nummer is in 1963 ook in het Engels uitgebracht. Onder de titel Oh Malaysia omdat in dat jaar de federatie Maleisië werd uitgeroepen. Het nummer werd er een grote hit en het is zelfs nog voorgedragen als het officiële volkslied van het land.” Dat de opnames voor Rooster gemaakt werden bij het Carlton was volgens Peeters geen toeval. ,,Anneke had daar jaren eerder een talentenshow gewonnen.”

Jaloers op de Saab

Grönloh werd tijdens het optreden in Eindhoven begeleid door Peter en zijn Rockets. Zanger Peter Koelewijn woonde zelfs nog een tijdje bij de moeder van Grönloh in Amsterdam. ,,Ik had daar toen een baan en zocht onderdak. ‘Ach, kom maar bij mij wonen, plek zat.’ Op Anneke was ik in die tijd een beetje jaloers want ze had een prachtig sportmodel van een Saab.”

