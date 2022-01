Wie vloog er uit de bocht tijdens de Kempenrally in 1959?

Wie bezocht de Fancy Fair in Genderdal in 1959?

EINDHOVEN - Een Fancy Fair in de Eindhovense wijk Genderdal. Een foto gemaakt in 1959 maar wat was er eigenlijk te doen op deze Fancy Fair? En wie is de dame op de foto? Graag komen we in contact met lezers die meer weten of leuke herinneringen hebben aan de Fancy Fair. Reageren kan via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.

8 januari