Wie voetbalde er in 1958 bij BSV '29 uit Budel?

Een elftalfoto van voetbalclub BSV '29 uit Budel in 1958. Wie ziet zichzelf op de foto of weet wat de reden was dat dit elftal op de foto ging. Werden ze kampioen of was er een andere aanleiding? En wat is er eigenlijk met BSV gebeurd? Kijk ook op www.rhc-eindhoven.nl of onder dit artikel voor meer foto's.

Volledig scherm Opening Rolschaatsbaan in Strijp © Frans van Mierlo

Niet de rollerbaan in Strijp maar een rolschaatsbaan in Stratum is te zien op deze foto. Anne-Cathrien Stoter (69) mocht op 13 juli 1958 de opening verrichten namens rolschaatsclub Victory. ,,Samen met Driekske van den Eijnden.”

Veel weet Stoter niet meer van de dag zelf. ,,Ik was acht jaar oud en het jongste lid van Victory. Mijn moeder maakte onze kleding en mijn vader verzorgde de muziek bij de shows die we gaven. Niet alleen aan de Aalsterweg maar in het hele land en zelfs in Duitsland en Frankrijk. Een soort Holiday On Ice maar dan op rolschaatsen.”

Drie keer per week trainen

Drie keer per week moest Stoter trainen op de baan in Stratum. ,,En op de andere dagen gingen we er vaak ook rolschaatsen.” Een ontmoetingsplek voor jongens en meisjes was het volgens haar niet. ,,Jongens waren er weinig en mijn man heb ik ook gewoon ergens anders leren kennen. Sindsdien heet ik overigens Anneke want Anne-Cathrien vond hij veel te ingewikkeld. Het was ongeveer het eerste dat hij zei. Ach, je bent verliefd en denkt toe maar.”

Rolschaatsen heeft Stoter al lang niet meer gedaan. ,,Mijn kleinkinderen hebben me een paar jaar geleden nog wel eens meegevraagd. Maar ik word dit jaar zeventig dus dat leek me niet zo verstandig.”

Ratten in het orgel

De officiële opening was dus in 1958 maar volgens Wim Nouwen uit Veldhoven werd er vlak na de Tweede Wereldoorlog ook al gerolschaatst. De inmiddels 79-jarige Nouwen trok na de bevrijding in 1944 met zijn ouders in het café naast de baan. ,,We woonden achter het café en sliepen op de tweede verdieping. Ik weet nog dat er op het podium een groot pijporgel stond. We hadden last van ratten en die nestelden zich in de pijpen van het orgel. Als je dan op de toetsen van het orgel drukte, vlogen ze alle kanten op.”

Zijn vader was volgens Nouwen voor een kastelein niet uit het goede hout gesneden. ,,Hij dronk zelf niet en spoorde zijn klanten aan het rustig aan te doen als ze hun loonbuiltje in het café openden. Die vertrokken dan maar om zich aan de overkant bij het café van Jantje Geerings vol te laten gieten. Als mijn vader klanten aan zag komen waar hij geen zin in had, kroop hij op handen en voeten naar de voordeur om die op slot te doen.”

Volledig scherm Elftal van voetbalvereniging BSV uit Budel in 1958 © Frans van Mierlo

