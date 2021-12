Wie wandelde in 1959 met de baron en freule door het wandelpark bij Kasteel Heeze

EINDHOVEN - Een foto gemaakt in mei 1959 bij het Kasteel Heeze. Volgens fotograaf Frans van Mierlo met de baron en freule van het kasteel, waarschijnlijk bij de opening van een nieuw wandelpark. Om welke baron gaat het hier en wie heeft nog herinneringen aan de baron, freule of het kasteel? Reageren kan via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.

Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via d.hoekstra@ed.nl.

Volledig scherm Het stenen paardje dat in 1959 in het Dommelplantsoen werd geplaatst © Frans van Mierlo

Het was ergens in de jaren tachtig toen Wim van Elten uit Eindhoven na een lange stapnacht nog even neerplofte bij het paardje in het Dommelplantsoen. ,,Ik had nogal wat gedronken en toen ik het beeld zag dacht ik, hier ga ik even uitrusten. Ik ben vervolgens in slaap gevallen en werd drie uur later pas wakker. Een beetje stijf maar weer beter te been ben ik veilig thuisgekomen.”

Gekocht voor 6675 gulden

Veel lezers hebben herinneringen bij het beeldje dat in de jaren vijftig door de Zwitserse kunstenaar Otto Bänninger werd vervaardigd en de toepasselijk naam ‘paard’ kreeg. ,,Door de gemeente voor 6675 gulden gekocht op een tentoonstelling in Sonsbeek”, zo zocht Alphons van de Wal op in kranten van die tijd.

Quote De kleinkinde­ren speelden ermee, de snuit glom een beetje van het aaien Willemijn Geerts

Ruim vijftig jaar stond het paardje sierlijk in het Dommelplantsoen maar in 2010 werd het bruut bij de enkels afgezaagd en meegenomen. ,,Vreselijk”, zo jammert Willemijn Geerts uit Eindhoven. ,,Een jaar eerder hebben we nog een leuke foto gemaakt van mijn man in carnavalspak op het paardje. Opeens was het weg, waarschijnlijk vanwege het brons dat voor een paar centen verkocht is. We woonden er vlakbij en onze kleinkinderen hebben vaak op het paardje ‘gereden’. De snuit glom een beetje van het aaien, weet ik nog.”

Ouderlijk huis

,,Het jongetje met de handen in de zakken, dat ben ik.” Wim van Ekelen herkende zichzelf op de foto van vorige week. ,,Het beeld stond recht voor mijn ouderlijk huis aan de Jacob Catslaan en ik was een jaar of 14. Het beeld was vaak het middelpunt van spel bij de kinderen uit de buurt. Jammer dat het verdwenen is.”

Ook Stefan de Bever trok zich het trieste lot van het paardje aan. ,,Ik woon in de buurt en samen met een buurtgenoot ben ik op zoek gegaan naar de originele mal van het beeld. Die bleek echter onvindbaar dus zijn we naar de gemeente gestapt en hebben we uit het depot een nieuw beeld geregeld. Dat ooit op de Demer stond en waar ik als kind ook op gespeeld heb. Wederom een beeld van brons maar met titanium beugels vastgezet op de fundering. Onmogelijk om door te zagen.”

Kopie in Zurich

Wie het beeld graag nog eens wil zien kan volgens Wim van Ekelen nog afreizen naar Zurich. ,,Daar staat in een park een iets grotere kopie van het paardje.”

Volledig scherm De opening van een wandelpark bij Kasteel Heeze in mei 1959 © Frans van Mierlo