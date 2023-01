Wie was bij de uitvaart van Militaire vlieger Van Dijk in 1958?

EINDHOVEN - In augustus 1958 werd de militaire vlieger Van Dijk begraven op de Algemene Begraafplaats in Eindhoven. Wie kent het verhaal achter deze vlieger en hoe kwam hij om het leven? Alle herinneringen en anekdotes zijn welkom via d.hoekstra@ed.nl

Volledig scherm Een wedstrijd bij PSV Atletiek in 1956 © Frans van Mierlo

En dan de foto van vorige week. Wie er op deze foto uit 1956 bij PSV atletiek over de horden vliegen, die vraag werd niet beantwoord. De beste hordenloper van dat moment was er echter niet bij. We hebben het dan over Eef Kamerbeek, een wereldtopper op de tienkamp in de jaren vijftig en zestig. Een carrière die ook werd getekend door teleurstellingen.

Het was in datzelfde jaar 1956 dat Kamerbeek het Nederlands record op de tienkamp verbrak. Het leverde hem een reis naar de Olympische Spelen in Melbourne op. In die tijd vrij uitzonderlijk omdat het NOC maar een zeer select groepje sporters afvaardigde.

Boycot van Olympische Spelen

De euforie sloeg vlak voor de start van de Olympische Spelen echter om in een bittere teleurstelling. Eind oktober was Kamerbeek samen met drie andere sporters nog wel op het vliegtuig gestapt maar in november besloot het NOC de spelen alsnog te boycotten vanwege de inval van de Sovjet-Unie in Hongarije. Dit omdat het volgens de bond ongepast zou zijn om te sporten samen met atleten uit de Sovjet-Unie.

De teleurstelling onder de sporters was groot en Kamerbeek zorgde nog voor een relletje door in eerste instantie toch in Melbourne te blijven. Hij vroeg hier wel eerst toestemming voor aan zijn moeder. 'Mag blijven’ - stop - ‘kans van je leven’ antwoordde die in een telegram. Tot onvrede van het NOC die vond dat Kamerbeek solidair moest zijn. Er werd een plannetje gesmeed waarbij de tienkamper bericht kreeg dat zijn moeder ziek was. Kamerbeek reisde daarop alsnog terug naar Nederland waar zijn moeder helemaal niet ziek bleek te zijn.

Kanshebbers

Kamerbeek overleed in 2008. Volgens zijn zoon Henk Kamerbeek was het missen van de spelen in 1956 een trauma. ,,Hij heeft er thuis nooit veel over verteld. Misschien nog wel groter was de teleurstelling over zijn uitvalbeurt tijdens de spelen in Tokyo acht jaar later. Toen hoorde hij echt bij de kanshebbers op olympisch goud maar hij raakte geblesseerd. Van de uiteindelijke winnaar van goud had mijn vader nog nooit verloren.”

In 2011 werd in Eindhoven sportpark De Hondsheuvels na een grondige renovatie heropend en omgedoopt tot het Eef Kamerbeek Atletiekcentrum. In Amsterdam is er in de Sportheldenbuurt een straat naar hem vernoemd.

Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via d.hoekstra@ed.nl.