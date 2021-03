Wie was in 1952 de beste schutter van het gilde in Tongelre?

EINDHOVEN - Koningsschieten bij het Gilde in Tongelre. Wie schoot er met scherp tijdens deze wedstrijd in 1952, we horen het graag. Ook anekdotes over het Gilde of de mensen op de foto zijn welkom. Kijk ook op ed.nl/oudedoos en onder dit artikel voor meer foto’s.

Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via d.hoekstra@ed.nl.

Volledig scherm De Eindhovense jongerensoos De Vluchtheuvel in 1961 © Frans van Mierlo

Hoe voed je drie protestantse meiden op in een katholieke omgeving? Voor dat dilemma stond de vader van Liesbeth Spruit (77). In de jaren vijftig verhuisde het gezin van Den Haag naar Waalre en later Valkenswaard omdat vader hier als tuinarchitect aan de slag kon.

Carnaval was taboe

,,Ik en mijn zussen wilden eropuit maar dansen bij Lavrijssen in Valkenswaard konden we als protestantse meisjes vergeten”, vertelt Spruit. ,,Ook de kermis en carnaval waren taboe. Wat overbleef was ontmoetingsruimte De Heikant in Waalre maar via een kennis van mijn vader werden we ook gewezen op jongerensoos de Vluchtheuvel in Eindhoven. Aan de Raffeisenstraat waar we ook andere leeftijdsgenoten konden ontmoeten dan alleen het kleine kringetje rondom Valkenswaard. Daar is ook deze foto gemaakt, ik ben de vrouw derde van rechts en we hebben er een leuke tijd gehad. Mijn zus heeft er zelfs haar latere man ontmoet.”

René van Rooij herkende drie van de jongens op de foto uit zijn tijd op de Uitgebreid Technische School (UTS) aan de Ruysdaelbaan in Eindhoven. ,,Dick waarvan ik me vooral kan herinneren dat hij een broer had die geweldig snel kon lopen. De honderd meter in 11 seconden. Ze kwamen uit Amerika en stroomden halverwege het jaar in op school. Keurige jongens die stevig rookten maar nauwelijks dronken. Dat blijkt ook wel want op de foto staat het er vol met lege flesjes cola. Wat betreft de liefde waren het maar onervaren stuntelaars, weet ik nog. Van het bestaan van de Vluchtheuvel heb ik overigens nooit iets geweten. Ik ging naar het Pauluspatronaat aan de Boschdijk of Poort van Kleef op de Markt. Als we een beetje geld hadden tenminste. We waren allemaal zo arm als de mieren destijds.”

Domper

Toon Vermulst heeft ook nog een vermakelijke anekdote over de Vluchtheuvel. ,,We hebben daar in de jaren zeventig een keer gespeeld met ons bandje Asbury Park. Een coverband van de Rolling Stones en in Helmond hadden we veel succes. Ook in Eindhoven dachten we lekker bezig te zijn maar na de eerste set kwam er iemand van de Vluchtheuvel naar ons toe. Wij dachten om ons nog een keer te boeken maar we werden verzocht per direct te stoppen. We hebben de spullen ingepakt en de domper thuis in Helmond weg gedronken met een paar pilsjes. Later konden we er natuurlijk om lachen.”

Volledig scherm Koningsschieten bij het Gilde in Tongelre in 1952 © Frans van Mierlo

Volledig scherm Koningsschieten bij het Gilde in Tongelre in 1952 © Frans van Mierlo

Volledig scherm Koningsschieten bij het Gilde in Tongelre in 1952 © Frans van Mierlo