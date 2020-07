Wie was in 1957 de burgemeester van Jongensstad in Geldrop?

Jongensstad Geldrop in april 1957. Een drukke bedoeling met natuurlijk vooral jongens en een heus stadhuis. Wie heeft er nog verhalen over, we horen het graag. Kijk ook op www.rhc-eindhoven.nl en onder dit artikel voor meer foto’s. Deze rubriek gaat op vakantie en keert eind augustus weer terug.

Zitvolleybalwedstrijd tussen Eindhoven en Bergen op Zoom

En dan de foto van vorige week. Een jaar of 19 en op zoek naar avontuur. Zo belandde Eindhovenaar Rinus Bassant begin jaren vijftig in Zuid-Korea dat in oorlog was met Noord-Korea. Als radiotelegrafist maakte hij deel uit van een groep Nederlandse vrijwilligers die op verzoek van de Verenigde Naties was uitgezonden.

Tien van de twaalf sneuvelden in de hinderlaag

De patrouille met Bassant liep in een hinderlaag en van de twaalf sneuvelden er tien. Ook Bassant werd geraakt door granaatscherven en kogels maar overleefde, zo vertelt zijn zoon Theo (61) zeventig jaar later. ,,Hij hield zich voor dood terwijl Chinese soldaten zijn horloge afnamen en zijn broekzakken doorzochten. Toen ze weg waren heeft hij met zijn radio nog de coördinaten van de vijand kunnen doorgeven.”

Het verhaal over de Korea-oorlog hoort onlosmakelijk bij bovenstaande foto van een wedstrijd van het Eindhovense zitvolleybalteam. Georganiseerd door de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers. Door de granaatscherven in zijn been, raakte Bassant verlamd aan zijn voet en dus speelde hij jarenlang in het team dat op de foto een wedstrijd speelt tegen een team uit Bergen op Zoom. ,,Ik was nog heel klein maar kan het me nog goed herinneren”, vertelt Theo. ,,Al die mannen met protheses, dat maakt wel indruk op een kind. In Eindhoven trainden ze in een sporthal achter de Kleine Berg. Mijn vader was een van de betere spelers weet ik nog. Hij kon alleen zijn voet niet gebruiken maar ik kan me ook een speler herinneren die aan de ene kant een been en aan de andere kant een arm miste. Die was natuurlijk constant uit balans en dan is volleyballen best lastig.”

Na een paar borrels kwamen de verhalen

Praten over de oorlog deed zijn vader niet veel, aldus Bassant. ,,Ze hadden het duidelijk onderschat, zoveel is wel duidelijk. Door de coördinaten door te geven had hij een heldendaad verricht, hij was voorgedragen voor een Silver Star van het Amerikaanse leger maar alle documentatie daarover is in dezelfde oorlog verloren gegaan. De onderscheiding heeft hij nooit gekregen. De enige momenten dat mijn vader iets over de oorlog vertelde was als hij een paar borrels op had. Dan begon zijn been te jeuken, gingen de schoenen uit en kwamen de verhalen.”

Audrey Hepburn

Ook Sjoerd Teunissen herkende zijn vader op de foto. ,,Hij was bestuurslid van de bond en organiseerde de wedstrijden zitvolleybal. Hij zag de mensen met een handicap opleven door hun deelname aan sportactiviteiten en dat gaf veel voldoening om er mee door te gaan. Voor zijn verdiensten ontving mijn vader in 1968 de eerste Audrey Hepburn Wisseltrofee voor zijn verdiensten voor de gehandicaptensport in Nederland. Vernoemd naar actrice Audrey Hepburn. Die was half-Nederlandse en had grote belangstelling voor de bond.”

Jongensstad in Geldrop. In 1957

Jongensstad in Geldrop. In 1957

Jongensstad in Geldrop. In 1957

Jongensstad in Geldrop. In 1957

Jongensstad in Geldrop. In 1957