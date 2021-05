Wie was in 1968 badpakmodel voor Tweka bij De Smelen in Geldrop?

EINDHOVEN - Een fotoreportage voor Tweka badmode bij zwembad De Smelen in Geldrop. Het is 1968 als Frans van Mierlo dit zomerse plaatje schiet. Wie was het model en wat was de mode van destijds? En wie heeft er nog meer wel eens model gestaan voor Tweka? We horen het graag. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.

Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via d.hoekstra@ed.nl.

Volledig scherm De opening van de nieuwe brandweerkazerne aan de Edenstraat in Eindhoven in 1952 © Frans van Mierlo

En dan de foto van vorige week. Hypermodern, dat was de nieuwe Eindhovense brandweerkazerne bij de opening op 22 november 1952. Veldhovenaar Peter Pronk was er destijds bij als zoontje van brandweerman Wim Pronk. Voor een kind natuurlijk indrukwekkend, zo vertelt hij bijna zeventig jaar later.

Uitlaatgassen

Ondanks de verstreken tijd staat de opening Pronk nog helder voor de geest. ,,Toenmalig burgemeester Hans Kolfschoten verrichtte de symbolische opening door met een brandweerbijltje het glas van een brandmelder in te slaan en daarna werden de motoren van alle brandweerwagens tegelijk gestart. Om te voorkomen dat de kazerne blauw kwam te staan van de uitlaatgassen waren de uitlaatpijpen verbonden met een flexibele slang die op een ondergrondse pijpleiding naar buiten was aangesloten. Toen alle brandweerwagens buiten stonden, mochten we de kazerne zelf bezoeken.”

Volgens Pronk was alles er op gericht dat de brandweer binnen een minuut kon uitrukken. ,,Mijn vader was centralist op de alarmcentrale en bij een brandmelding kon men in de nieuwe kazerne op een kaart zien waar de brand precies was. Op die plek ging dan een lampje branden. Beneden in de kazerne kon dan met een rode lamp worden aangegeven welk voertuig moest uitrukken.”

Glijpalen

Het gebouw was volgens Pronk zo ingericht dat het personeel de remise via glijpalen kon bereiken. ,,Eenmaal in de auto kregen de brandweermannen daarna nadere instructies via een moderne mobilofoon. Uiteraard van Philips. Voor die tijd was het allemaal erg modern en efficiënt en ik kan me dan ook herinneren dat er zowel uit binnen- als buitenland veel interesse was voor de nieuwe kazerne.”

Lezer Han Nieman stuurde een krantenartikel uit 1952 over een Eindhovense vinding voor de brandweer. Een neveltankwagen die gebruikt kon worden bij het blussen van kleine- en middelbranden. De Eindhovense brandweer was de eerste in Europa die er mee werkte. Door de waternevel werd het vuur verstikt. In een krant van destijds vertelt de commandant: ‘De meeste branden zijn met de nevel in een minuut geblust. Als er boven u een brandje is en u zit daaronder aan tafel, dan kunt u wat mij betreft gewoon door blijven eten.’

Volledig scherm Fotoreportage voor Tweka bij De Smelen in Geldrop. © Frans van Mierlo