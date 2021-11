Wie werd er in de jaren 60 met de bus naar Philips gebracht?

In het bijschrift van Frans van Mierlo staat jaren 60 of 70 maar wie weet het precies? We komen graag in contact met mensen die meer informatie hebben. Of leuke anekdotes over de busritjes. Alles is welkom. Reageren kan via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.

Volledig scherm Brand bij d’n Elzent, het bureau van de sigarenindustrie in Eindhoven. © Frans van Mierlo

Het was redden wat er te redden viel en dus gooiden brandweermannen ordners en losse stapels papieren van het balkon. In een tijd voor de computers en back-ups de enige manier om de administratie te redden. Lezer Marcel van Leuken zag het in mei 1961 als 6-jarige allemaal gebeuren vanaf de schouders van zijn vader. Samen waren ze vanaf de Zwembadweg naar de Bilderdijklaan gelopen waar het bureau van de Eindhovense Sigarenindustrie in brand stond.

Rieten dak

De brand brak uit rond het middaguur toen een voorbijganger rookwolken zag kringelen uit het rieten dak van Villa d’n Elzent. De conciërge die het gebouw beheerde was naar de kerk maar zijn vrouw deed open. De brandweer werd gewaarschuwd en die rukte met groot materieel uit.

Verschillende lezers kunnen zich de brand nog herinneren. Theo Netelbeek die onderweg was naar de wedstrijd van PSV tegen ADO. ,,Ik kwam als 9-jarig menneke op mijn fiets voorbij. De eerste keer dat ik een huis in brand zag staan, dus ik zal het nooit vergeten. Ben toch maar doorgefietst voor de wedstrijd. Het werd 4-1.’’

Lastig te bestrijden

Ook Edmond de Smet, destijds 15 jaar, stond die zondag te kijken bij de brand. ,,Ik woonde op de Kerkstraat dus vlakbij. De brand was lastig te bestrijden omdat het dak van riet was. De brandweer haalde het riet met grote haken weg zodat ze beter bij de brandhaard konden komen.’’

Verhalen die bevestigd worden in het krantenverslag een dag later. De brand was snel onder controle maar het nablussen duurde nog tot zeven uur in de avond, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. Ook omdat een van de brandweerwagens in de loop van de middag werd weggeroepen voor een andere brand in de Frankrijkstraat.

Blussen met nevel

Peter Snellen schreef samen met Jan Pero een boek over de geschiedenis van de Eindhovense brandweer. ,,In die jaren erg succesvol en vernieuwend omdat ze als eerste korps konden blussen met hoge druk, ofwel nevel. Met weinig water en heel kleine druppeltjes en dat had een veel beter koelende werking.’’

Door het adequate ingrijpen van de brandweer ging uiteindelijk alleen het dak verloren bij de brand. De rest van de villa had wel veel waterschade en het zou nog lang duren voor het bureau van de Eindhovense Sigarenindustrie er kon terugkeren. Het pand bestaat nog steeds en doet dienst als kantoorgebouw.