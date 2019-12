Wie werd in 1961 geboren als inwoner nummer 2000 van Maarheeze?

EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.rhce.nl.

De 2000e inwoner van Maarheeze, schreef Frans van Mierlo bij deze foto. Grote vraag is natuurlijk wie er hier in december 1961 net geboren is en waar de foto gemaakt is? Heeft u meer informatie, dat horen we het graag. Meer foto’s staan op fotowerkplaats-rhce.nl en onder dit artikel.

Volledig scherm Sigarenfabriek Karel 1 van Van Abbe in Eindhoven © Frans van Mierlo

Veertig miljoen sigaren gingen verloren bij een verwoestende brand in de fabriek van Karel 1 aan het Eindhovensch Kanaal. Het was vroeg in de ochtend van vrijdag 19 februari 1971 toen de brand uitbrak in een aan de handelmaatschappij Tracina verhuurd gedeelte van de fabriek. Al snel was er geen houden meer aan en stond het complete 40.000 vierkante meter grote complex in lichterlaaie.

Tuinhuisje

Omdat de fabriek op slechts vier meter van een woningen aan de Korte Havenstraat stond, moesten er tal van bewoners geëvacueerd worden. Ook de opa en oma van Marianne Groot woonde in de straat maar hadden dekking gezocht in een tuinhuisje achter het huis, Volgens Groot was de hitte zo extreem dat de deurbel en verf van de kozijnen schroeide. ,,Mijn moeder mocht ze, na even inpraten op de brandweer, uiteindelijk uit dat tuinhuis halen.”

Voor Marinus van den Nieuwenhof betekende de brand het einde van zijn loopbaan bij Karel 1. Liefst 35 jaar had de vader van Rens van den Nieuwenhof sigaren geproduceerd in de fabriek maar daar kwam dus van de ene op de andere dag een eind aan, weet zijn zoon nog. ,,Heel bijzonder op deze foto veertig jaar na zijn dood te zien. Op die plek achter de tabaksbladeren heeft hij al die jaren gezeten. Iedere week kregen ze een kistje mee naar huis met ‘miskleuren’. Sigaren die net niet goed genoeg waren voor de verkoop. Maar die roken net zo lekker, zei mijn vader dan.”

Fiets

Zijn vader had volgens Rens weinig moeite met het vervroegde pensioen. ,,Hij was 62 en vond het wel prima. Hij heeft nog een vergoeding gekregen voor zijn fiets die ten tijde van de brand nog bij de fabriek stond. Maar dat was het wel zo'n beetje.”

Lia van Valen kan zich nog herinneren dat haar moeder en opa allebei bij Karel 1 werkten. ,,Ze hielden iedere dag een wedstrijdje wie de meeste sigaren kon draaien. Mijn moeder won altijd glansrijk en dat mocht iedereen weten. In een van de pauzes heeft ze mijn vader ontmoet. Hij werkte bij de Picus en tijdens de schaft kwamen ze elkaar tegen bij de ophaalbrug over het Eindhovensch Kanaal. Ik weet nog dat ze altijd verzuchtte dat de fabriek wat haar betreft mocht afbranden. Niet wetende dat haar ‘wens’ jaren later vervuld zou worden.”

Volledig scherm De 2000e inwoner van Maarheeze werd in december 1961 geboren © Frans van Mierlo

Volledig scherm De 2000e inwoner van Maarheeze werd in december 1961 geboren © Frans van Mierlo

Volledig scherm De 2000e inwoner van Maarheeze werd in december 1961 geboren © Frans van Mierlo

Volledig scherm De 2000e inwoner van Maarheeze werd in december 1961 geboren © Frans van Mierlo

Volledig scherm De 2000e inwoner van Maarheeze werd in december 1961 geboren © Frans van Mierlo

Volledig scherm De 2000e inwoner van Maarheeze werd in december 1961 geboren © Frans van Mierlo