Wie werkte er eind jaren vijftig op het Philips Expeditiecentrum in Acht?

De opening van de expeditieafdeling van Philips in Acht. Het was in 1958 dat deze foto gemaakt is. Wie weet er nog wat er op deze expeditieafdeling precies gebeurde en heeft er nog herinneringen of leuke anekdotes? We komen ook graag in contact met oud-medewerkers. Kijk ook op www.rhc-eindhoven.nl of onder dit artikel voor meer foto’s

Volledig scherm Opening Zuivelbureau in Eindhovense Piazza in 1970 © Frans van Mierlo

En dan de foto van vorige week. Een culinaire wereldreis. Zo mogen de lessen die in de jaren zeventig gegeven werden op het Zuivelbureau in de Eindhovense Piazza gerust genoemd worden. Terwijl Nederland nog en masse aan de aardappels, groente en vlees zat, gingen huisvrouwen bij het Zuivelbureau aan de gang met recepten voor couscous, lasagne en boeuf stroganoff. Marian van Agt uit Eindhoven kan zich nog goed herinneren dat haar moeder in de jaren zeventig kooklessen volgde en het gezin smulde van de daar opgedane recepten. Vooral gerechten waarin zuivel een prominente rol had.

Lekker of heel lekker

Ook de moeder van Engelien van Kuijk (63) uit Waalre volgde de kooklessen van het Zuivelbureau. ,,Samen met haar zus, twee vooruitstrevende vijftigers voor wie het echt een uitje was. Al haar recepten verzamelde ze in een ringband met de notitie ‘niet lekker’, ‘lekker’ of ‘heel lekker’. Het laat zich raden welke recepten ze ons voorschotelde. Helaas was haar enthousiasme snel gekelderd als haar drie dochters minzaam vroegen wat ze nou weer gemaakt had en mijn vader kenbaar maakte dat hij toch liever gewoon stamppot had. Die vond bami al eng dus al die exotische gerechten vielen niet echt in de smaak.”

Het Zuivelbureau was er overigens niet alleen voor huisvrouwen. Wim Nijdam (75) uit Nuenen bezocht de kooklessen met een groep mannen en vrouwen van de Eindhovense Vereniging van Jonge Assistenten. ,,Een club voor jonge Philipsmedewerkers. Omdat het vooral mannen waren, werd er gezorgd voor vrouwelijke aanwas van buiten Philips.” Het Zuivelbureau was volgens Nijdam gevestigd op de bovenste etage van de Piazza. ,,Op de foto herken ik de dames van wie wij destijds kookles kregen. Ik ben er later ook met mijn vrouw geweest.”

Culinaire nalatenschap van mijn moeder

Bij Marian van Agt staat het door het Zuivelbureau uitgeven kookboek ‘Kok rond de klok’ nog steeds op de kookboekenplank. Ook Nijdam heeft veel goede herinneringen aan de kooklessen. ,,Een aantal van de daar geleerde gerechten komen nog regelmatig bij ons op tafel.” De ringband met recepten van de moeder van Van Kuijk ligt waarschijnlijk bij haar zus op zolder. ,,Tussen de culinaire nalatenschap van mijn moeder. Onze keuken komt het niet meer in. Stamppot vinden ik en mijn zussen wel nog steeds erg lekker.”

Volledig scherm De opening van de Philips Expeditieruimte in Acht in 1958 © Frans van Mierlo

Volledig scherm De opening van de Philips Expeditieruimte in Acht in 1958 © Frans van Mierlo

Volledig scherm De opening van de Philips Expeditieruimte in Acht in 1958 © Frans van Mierlo

Volledig scherm De opening van de Philips Expeditieruimte in Acht in 1958 © Frans van Mierlo

Volledig scherm De opening van de Philips Expeditieruimte in Acht in 1958 © Frans van Mierlo

Volledig scherm De opening van de Philips Expeditieruimte in Acht in 1958 © Frans van Mierlo

Volledig scherm De opening van de Philips Expeditieruimte in Acht in 1958 © Frans van Mierlo