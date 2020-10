Wie werkte er vijftig jaar bij ODA Staalwerk in Sint-Oedenrode?

Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via d.hoekstra@ed.nl

Het gouden jubileum van ODA Staalwerk in Sint-Oedenrode. In februari 1955 maakte fotograaf Frans van Mierlo deze foto. Wie was erbij of heeft bij ODA gewerkt en daar nog mooie verhalen over. We horen het graag. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.

Volledig scherm Juffen hadden jubileum bij St Philomenaschool © Frans van Mierlo

Met juf Gruythuizen viel niet te sollen, weet lezeres Thea Rondeel nog. Als klein meisje maakte ze het meer dan eens mee dat kinderen die straf hadden hun handen op het kastje van de juf moesten leggen. ,,En dan sloeg ze met een liniaal op de vingers.” Het is een van de herinneringen van lezers op de foto van drie jubilarissen van de St Philomenaschool in Eindhoven. In 1955 werden de dames Van Eupen, Gruythuizen en Hoog-Antink in het zonnetje gezet voor hun verdiensten voor de Rooms-Katholieke basisschool in Woensel.

Met de deur op slot

De foto werd 65 jaar geleden gemaakt maar op de anekdotes zit nauwelijks sleet, zo blijkt. Zo weet Rondeel ook nog te vertellen dat haar zus Mien, die nogal druk was, nog wel eens werd opgesloten in een kast achterin de klas. Met de deur op slot. ,,Op een dag kwam ik thuis van school en ontdekte mijn moeder dat Mien er niet was. Toen ze naar school belde, bleek ze nog steeds in de kast te zitten. Gelukkig liep het goed af.”

Voor de strenge juf Hoog-Antink kreeg lezeres Margreet van Rijn pas later begrip. ,,Ik vond haar humeurig en harteloos maar toen ik later zelf het onderwijs in ging, begreep ik waarom. We zaten destijds in een klas met 56 kinderen. Drukke pubers en een deel zat een beetje de tijd uit totdat ze na de vijfde klas niet meer leerplichtig waren en van school konden. Ook het verschil in niveau en sociale afkomst moet enorm zijn geweest. Probeer zo'n klas dan maar eens in goede banen te leiden.”

Klas mee naar huis

Andere lezers hebben vooral leuke herinneringen aan de drie juffen. Lineke Wijnen bijvoorbeeld die als klein meisje haar sleutelbeen brak bij een val op het ijs. ,,Juf Hoog-Antink is me toen wekenlang iedere dag thuis op komen halen om me naar school te brengen.” Een bijzondere vrouw, dat vindt ook Iet de Wit die in 1963 in haar klas zat. ,,Ze heeft dat jaar een keer de hele klas mee naar huis genomen voor een televisie-uitzending over het Vaticaanse Concilie.”

Dat er niet altijd hard gestraft werd op de school, blijkt wel uit het verhaal van Lenie Kalb. ,,Toen ik een keer moest nablijven ben ik in slaap gevallen. Toen ik wakker werd vroeg juf Van Eupen of ik lekker had geslapen en toen mocht ik naar huis.”

Volledig scherm Gouden jubileum ODA Staal in Sint-Oedenrode © Frans van Mierlo

Volledig scherm Gouden jubileum ODA Staal in Sint-Oedenrode © Frans van Mierlo

Volledig scherm Gouden jubileum ODA Staal in Sint-Oedenrode © Frans van Mierlo

Volledig scherm Gouden jubileum ODA Staal in Sint-Oedenrode © Frans van Mierlo

Volledig scherm Gouden jubileum ODA Staal in Sint-Oedenrode © Frans van Mierlo