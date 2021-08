Wie wil herinneringen aan zijn dienstplicht delen?

Zomerserie Het rommelbak­je van Neeltje van Gool: ‘Ik ben vrijwel nooit iets kwijt in huis’

9 augustus Een metalen bakje is het, wit gelakt en met een houten handvat. Ramvol spullen, zoals het hoort in een rommelbakje. Of dit het enige bakje is? Nee, er is ook nog een lade en in het thuiskantoor staat een kast-vol-bakken. Die allemaal keurig zijn gesorteerd overigens.