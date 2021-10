Wie won in Eindhoven de voetbalwedstrijd tussen pers en BN’ers in 1962?

EINDHOVEN - Wethouder Theo van Eupen verricht in oktober 1962 de aftrap van een voetbalwedstrijd tussen journalisten en radio- en tv-artiesten in Eindhoven. Een actie van de stichting Blijvend Applaus. Wie was er destijds bij en weet de uitslag nog? En wat was de stichting Blijvend Applaus eigenlijk? We horen het graag via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.

Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via d.hoekstra@ed.nl.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Ben Ullings geeft uitleg bij een maquette van de toekomstige stadsschouwburg van Eindhoven © Frans van Mierlo

En dan de foto van vorige week. Een Belgisch toneelgezelschap was in 1960 op bezoek in Eindhoven. In het Kunstcentrum Eindhoven en daar kregen de acteurs van Ben Ullings uitleg over de maquette van de nog te bouwen schouwburg. Als deze in 1968 de deuren opent, zal Ullings ook de eerste directeur worden van het theater.

Carlo van der Zanden herkende Ullings meteen. ,,De eerste en voor mij meest markante directeur van de schouwburg waar ik zelf ook werkte. Al snel na zijn aantreden werd ik aan hem voorgesteld. Een statige man, hij droeg of een coltrui of vlinderdasje.” Bevlogen ook, zo weet Van der Zanden. ,,Hij zat vol artistieke ideeën en was bij iedere voorstelling aanwezig. In de zaal had hij een eigen stoel.”

Drie olifanten in de zaal

Kort na zijn aanstelling vroeg hij Van der Zanden om een wintercircus te organiseren. ,,Het latere Kerstwintercircus. Ben had bedacht dat de piste op de houten balletvloer van de grote zaal te zetten. Prachtig natuurlijk maar niet als je daarop ook een act wil presenteren met drie olifanten met een gezamenlijk gewicht van acht ton. Maar Ben hield voet bij stuk. De financiën werden geregeld en ik regelde dat de vloer verstevigd werd met duizend stempels uit de bouwwereld. Voor de première kreeg ik van Ben twee kaarten om samen met mijn vrouw te genieten van het circus.”

Nog even terug naar de foto. Want waarom was het Belgische theatergezelschap in Eindhoven? Roger Bolders uit het Belgische Lochristie heeft wel een idee. Hij stuitte vorige week toevallig op de foto waarop hij twee collega-acteurs herkende. ,,De vrouw is actrice Julienne de Bruyn en de man met de sigaar in zijn mond is Cyriel van Gent. Met hem heb ik jarenlang samengewerkt bij het theatergezelschap NTG Gent.”

Hoed vol fruit

Bolders herinnert zich nog een voorval tijdens een van de historische stukken die ze samen speelden. ,,Cyriel kon slecht tegen grappen tijdens de voorstellingen. Maar als je, zoals destijds normaal was, avond aan avond speelde, sloeg de vermoeidheid en daarmee de meligheid toe. Cyriel kwam dan uit de coulissen het podium op om te zeggen dat we ons niet belachelijk moesten maken. Het grappige was dat hij zelf een nogal absurdistisch personage speelde met een enorme hoed vol fruit op zijn hoofd. En die kwam ons dan vertellen dat we onszelf niet belachelijk moesten maken.”