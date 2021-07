Wie woonde of werkte er in dit statige pand aan de Zeelsterstraat in Eindhoven

EINDHOVEN - Een huis aan de Zeelsterstraat in Eindhoven. De foto is in april 1964 genomen maar meer schreef Frans van Mierlo niet bij de foto. Wie weet het verhaal achter dit pand. Was het een woonhuis of een winkel? Ook andere herinneringen aan het pand zijn welkom via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.

Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via d.hoekstra@ed.nl.

Volledig scherm De opening van wijkhuis Don Bosco aan het Lavendelplein in Eindhoven in 1960 © Frans van Mierlo

Dan de foto van twee weken geleden. Vernoemd naar de gelijknamige kerk aan het Mimosaplein opende in 1960 buurthuis Don Bosco de deuren aan het Lavendelplein in Eindhoven. Een houten gebouwtje met twee lokalen zodat de activiteiten voor de jeugd gescheiden georganiseerd konden worden. Gerard van Eijndhoven (89), derde van rechts op de foto, was er vrijwilliger. De Eindhovenaar zit naast zijn vrouw en ook zijn zus Finie en zwager Cor staan op de foto die gemaakt is bij de opening.

Een instuif voor de jeugd, naailes en andere creatieve bezigheden werden er volgens Van Eijndhoven georganiseerd. ,,Voor de ouderen werden er vistripjes naar de Biesbosch georganiseerd en met de jeugd gingen we op kamp. Ook de kinderen van het woonwagenkamp mochten dan mee. Ik kan me een appelgevecht in een boomgaard herinneren. Later kwam de boer verhaal halen en moest ik 25 kilo appels afrekenen.”

Volksbuurt in Stratum

Het Lavendelplein was destijds letterlijk en figuurlijk het hart van de Kruidenbuurt. Een typische volksbuurt met kleine arbeiderswoningen waar grote gezinnen woonden. Ruimte voor een badkamer was er niet dus werd er gedoucht in het badhuis aan hetzelfde plein. Dat werd in de jaren dertig geopend en douchen kon er voor 15 cent. Een bad koste het dubbele.

Voor Zus van den Heuvel (69) en haar broers en zussen te duur dus werden ze gewassen in een teiltje voor de kachel. ,,We woonden recht tegenover het badhuis en mijn moeder was vrijwilligster bij het buurthuis. Ze stond achter de bar en ze ging ook langs de deuren met zegels. Die konden mensen kopen en als ze er genoeg spaarden mochten ze aan het eind van het jaar een week mee op vakantie. Ik weet nog dat we een keer naar Boekel zijn geweest. Dat was in die tijd al een heel eind weg.”

Moord op Kennedy

Tot wanneer het buurthuis bestaan heeft is onduidelijk. Het badhuis werd eind jaren zestig afgebroken. Het was overbodig geworden omdat de huizen in de Kruidenbuurt een geiser hadden gekregen en dus zelf over warm water beschikten. Een herinnering aan het buurthuis is Van den Heuvel altijd bijgebleven. ,,Het was een vrijdag in 1963 en ik was er de hele dag geweest. Toen ik thuiskwam vertelde mijn moeder dat president Kennedy vermoord was. Zo'n moment in je leven waarvan je nog precies weet waar je was.”

Volledig scherm Winkelpand of woonhuis aan de Zeelsterstraat in Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Achterzijde van het pand aan de Zeelsterstraat in Eindhoven © Frans van Mierlo