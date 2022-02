Wie zwaaide in 1966 de scepter over Lampegat?

EINDHOVEN - We kunnen er natuurlijk ook in deze rubriek niet omheen. Carnaval, maar dan wel 56 jaar geleden. Welke prins staat hier met zijn gevolg op de foto in 1966? En is de foto in Eindhoven gemaakt of ergens anders? Alle informatie en anekdotes zijn welkom. Reageren kan via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.

Volledig scherm Balletschool Philip Nasta in Eindhoven © Frans van Mierlo

Heel veel reacties op de foto van vorige week. Hierboven te zien en gemaakt bij de balletschool van Philip Nasta aan de Parklaan in Eindhoven. Een Italiaan van afkomst, maar opgegroeid in New York. Een wereldreiziger en grote naam in de ballet- en musicalwereld, zo blijkt uit de verhalen van lezers.

West Side Story

Volgens Angela Polderman kreeg Nasta in Amerika les van andere grootheden zoals Fred Astaire en Gene Kelly. Niet zonder resultaat, weet Marianne Desmet dan weer. ,,Zo werkte hij als assistent van de beroemde Leonard Bernstein toen die de West Side Story componeerde.”

Toch gaan de meeste herinneringen van lezers over de bijzondere levensstijl van Nasta. Stuk voor stuk omschrijven ze hem als een flamboyante man, loyaal naar zijn vrienden en een uitstekend kok. Een kind van rijke ouders, weet Wim Venhuis. ,,Voor zijn 18e verjaardag kreeg hij een Jaguar sportcabrio.”

Graag gezien

Nasta kwam begin jaren zestig naar Nederland, ook vanwege het toen tolerante klimaat voor homo's. Volgens lezer Rian Luijten werkte Nasta als balletdanser in Amsterdam. ,,Hij werd verliefd en is hier gebleven.” Nasta ging les geven in Eindhoven, maar woonde in Oostelbeers. In een bijgebouw van een boerderij van de familie Timmermans. ,,Een omgebouwde varkensstal”, aldus Leo Verhoeven. ,,Door zijn buren, waarvan ik er een was, werd hij graag gezien. We werden uitgenodigd voor feestjes. Een paar jaar geleden is hij op hoge leeftijd overleden.”

Quote Philip heeft me de ogen geopend voor het andere in het leven Gerard Pasmans

Ook lezer Herman Stevens heeft warme herinneringen aan Nasta. ,,Hij was bevriend met mijn moeder die een balletschool had in Rotterdam. Voor klassiek ballet was hij eigenlijk te klein, dus danste hij vooral in showballet-achtige voorstellingen. We zochten hem vaak op in zijn boerderij in Oostelbeers. Ik weet nog dat er boven zijn bed een groot olieverfportret van hemzelf hing.”

Muziek klonk overal

Gerard Pasmans maakte Nasta mee toen hij er als 17-jarige de tuin poogde onkruidvrij te houden. ,,Hij vertelde met welke beroemdheden hij gewerkt had en leerde me naar klassieke muziek luisteren. Het kon ook niet anders, want de muziek klonk overal. Soms kwam er een jonge vriend langs met wie hij in de tuin ging zonnebaden. Op andere dagen liet hij mij zijn sandwiches proeven. Broodjes met sla, ham, kaas en tomaat. Philip heeft me de ogen geopend voor het andere in het leven.”

