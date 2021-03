Wiegen en stilstaan bij Michel Kuipers’ keramische beelden in Deurne en Eindhoven

Bovenop een heuvel staan ze: stil en toch vooruitgaand. Twee wandelaars. Het silhouet is duidelijk herkenbaar: een mens in beweging. Zijn het mannen? Of vrouwen? Eigenlijk zie je het niet. Alleen de vorm van een neus is duidelijk herkenbaar. Waar gaan ze heen? Waar komen ze vandaan? Zoveel vragen komen naar boven, maar het beeld De Wandelaars geeft geen antwoord. Staat daar maar te staan.

Aan de rand van het Henri Dunantpark in Eindhoven, vlakbij de kruising van de Rode Kruislaan en Tempellaan, vind je dit keramische kunstwerk. Sinds 1986 staan de beelden er. Zodra je het park inloopt, zie je ze meteen. Van de zijkant zijn ze vrij nietszeggend: rollen klei in gekke vormen. Een soort toegangspoorten. Maar als je er recht voor staat, snap je waar kunstenaar Michel Kuipers (1949) heen wil. Of eigenlijk: waar zijn wandelaars heen willen.

Hemelsblauwe glazuur

Wat misschien nog het meest blijft hangen, is de blauwe kleur. Niet de vorm, niet de grootte. Ook al zijn die allebei ook best bijzonder en vooral vrij aanwezig. Kuipers heeft de wandelaars een hemelsblauwe glazuurlaag gegeven aan één kant. Dit verwijst naar de ‘gecultiveerde bestrating’, volgens de gemeente Eindhoven. De kleikleur gaat dan weer meer op in de natuurlijke omgeving. Een mooie verwijzing naar de functie van het park: zowel een onderdeel van de stad, als van de natuur.

Het ontwerp voor De Wandelaars maakte Kuipers in het kader van het ‘Spreidingsplan voor beeldende elementen in Eindhoven’. Oorspronkelijk dacht de gemeente aan een beeldje van zestig centimeter hoog, maar daar dacht Kuipers net wat anders over. ,,Ik heb gevraagd of ze het serieus meenden, zo’n klein beeldje boven op een heuvel. Dat is als een tepel op een borst”, vertelt Michel Kuipers. Hij vond het belangrijk om de ruimte waarin de beelden kwamen te staan, als uitgangspunt te nemen. Dat is goed gelukt: als je aan komt lopen, zie je direct het silhouet van een wandelaar in deze open beelden en de materie blendt lekker in de omgeving in.

Volledig scherm Kunstenaar Michel Kuipers. © Dave Hendriks - Foto Meulenhof

Verwijzing naar het museum

Het broertje van De Wandelaars staat in Deurne voor Museum De Wieger: Wiegende Bergen (of: Rocking Mountains). De beelden zijn geen familie natuurlijk, maar ze lijken aardig op elkaar. In 1989 zette Kuipers dit beeld neer. ,,Mijn beelden hebben altijd een connectie met de plaats waar ze staan”, aldus Kuipers. ,,Bij de Wiegende Bergen is dat de verwijzing naar de naam ‘De Wieger’.

De toenmalige directrice vroeg mij een beeld te maken. Het beeld wekt de suggestie van een berg-of rotsvorm. Het ene deel beschrijft de hoeveelheid lucht die de vorm inneemt, het andere de contour in massa”, zegt Kuipers. ,,Ze zijn zo ten opzichte van elkaar geplaatst dat er een beweging wordt gesuggereerd, als van wiegende bergen.”

Die illusie van beweging, heeft Kuipers mooi in beeld gebracht. Wiegende Bergen staat statig voor het museum. Fier. Sterk afstekend tegen Museum De Wieger met zijn luikjes en trapgevels. Waar De Wandelaars meteen inmengen in de natuurrijke omgeving van het park, moet je bij Wiegende Bergen even wennen. Maar na een tijdje wieg je een beetje mee. En weer terug. En mee...

Volledig scherm Het werk Wiegende Bergen voor museum De Wieger in Deurne. © Ton van de Meulenhof