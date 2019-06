Wielklem moet buitenlandse foutparkeerders in Eindhoven lesje leren

PSV heeft belangstel­ling voor keeper Robbin Ruiter (32)

24 juni PSV overweegt keeper Robbin Ruiter aan te trekken. De ervaren 32-jarige goalie is transfervrij nadat hij de afgelopen jaren bij Sunderland onder contract stond. PSV is geïnteresseerd in de keeper omdat het op dit moment onzeker is of Lars Unnerstall fit is voor het treffen met FC Basel.