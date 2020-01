Wiesen hoopt weer op Michelinster: ‘Het is onbeschrijfelijk wat voor een geweldig moment dat is’

EINDHOVEN - De Michelingids maakt maandag bekend welke restaurants weer op een of meer sterren kunnen rekenen. Yuri Wiesen (46), chef-kok en eigenaar van restaurant Wiesen in Eindhoven, kan zich nog goed herinneren dat hij vijf jaar geleden voor de eerste keer een Michelinster kreeg. ,,Ineens sta je compleet in het middelpunt. Pers, interviews, het is één groot circus.”

Voor de topkoks in de horeca is het maandag een zware dag. Michelin maakt om twaalf uur in Amsterdam bekend wie er kan rekenen op een of meerdere sterren of een bib gourmand, een soort halve ster. Spannend voor wie er een krijgt, maar zeker ook voor wie er een verliest of wie er opnieuw naast grijpt.

Amuse

Wiesen had het jaar daarvoor een Michelininspecteur op bezoek gehad. ,,Eigenlijk ging ik voor een bib gourmand. Na het eten had ik met die man een gesprekje. Van amuse tot friandise was het perfect, zei hij. Dat is natuurlijk prachtig, maar wat dat dan betekent, krijg je niet te horen.”

Maar in de sector zong het al rond: de inspectie was zeer te spreken over Wiesen. Een ster en niet alleen maar een bib behoorde tot de mogelijkheden. Wiesen kreeg daarna nog een Michelinman over de vloer, deze keer een hoofdinspecteur. ,,Maar die zei verder niets.” Een teken aan de wand was de uitnodiging om naar de jaarlijkse ceremonie in Amsterdam te komen. ,,Dan begint het al spannend te worden.”

En paf

En hoe dat dan gaat: in de zaal verschijnt een landkaart, het licht valt op Eindhoven en paf: er gaat een ster naar Wiesen. ,,Het is onbeschrijfelijk wat voor een geweldig moment dat is.”

Wie met zijn zaak aan de weg timmert, doet alle moeite om in de Michelingids te komen. ,,Het is de bijbel. Er zijn wel meer van die overzichten, maar echt, dit is hem.” Wie creatief is in de keuken, gaat voor de ster en voor de eer. Maar uiteraard is een ster ook financieel een klapper van jewelste.

,,In een uur tijd had ik tussen de 600 en 700 reserveringen binnen. Dat is echt geen grapje. Een heel jaar zat ik elke dag vol en ook nu draaien we uitstekend. Wat gasten graag doen, is de gerechten fotograferen en filmen. Soms zelfs de hap die naar hun mond gaat. Het gaat wel wat ver, maar ik heb daar niet zo'n moeite mee.”

Bloemenzee

Maandag zit hij zelf weer in de zaal in Amsterdam. Spannend? ,,Jazeker. Dat geldt voor iedereen in dit vak. Die zaal is één grote zenuwentempel. Ik doe er zelf net zo goed aan mee, hoewel ik niets raars voor mezelf verwacht. Ik zou mijn ster kunnen verliezen, maar ik zou niet weten waarom dan. We draaien goed. Maar er voorbeelden van zaken die na 26 jaar hun ster verliezen.”

Zijn mooie herinneringen aan de eerste keer koestert hij. ,,Man, het was hier een grote bloemenzee. Elke week kwam er van alles bij. Een bloemist belde om te vragen of hij niet beter elke week wat kon leveren in plaats van alles ineens.”

Missie