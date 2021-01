Wiet en kweekspullen in pand van de gemeente, Eindhoven weer in verlegenheid gebracht

EINDHOVEN - De ontdekking van vijf hennepplanten en een grote hoeveelheid kweekmaterialen bij een tuincentrum in de Tongelrese buurtschap ‘t Loo brengt de gemeente Eindhoven in verlegenheid. De oude boerderij aan de Loostraat, waar de verboden spullen eind oktober werden gevonden, is eigendom van de gemeente zelf.

Ook is het niet voor het eerst dat de gemeente wordt betrapt op slechte controle van het eigen vastgoed. Een paar jaar geleden werd een xtc-laboratorium opgerold in een bedrijfspand dat de gemeente verhuurde. Destijds beloofde de gemeente beterschap.

Pand op slot

De politie trof in het tuincentrum in Tongelre verschillende goederen en stoffen aan die bestemd zijn voor het opzetten van grootschalige of bedrijfsmatige hennepkwekerijen. Het ging om assimilatielampen, armaturen, koolstoffilters, ventilatoren, groeimiddelen, temperatuurregelaars en strijkzakken. Ook stonden er vijf hennepplanten bij het bedrijf.

De 54-jarige eigenaar van het tuincentrum werd niet aangehouden maar is wel verdachte, liet de politie destijds weten.

Eerder deze week besloot burgemeester John Jorritsma dat het bedrijfspand voor drie maanden op slot gaat. Sinds een paar jaar kunnen gemeenten ook ingrijpen als ergens wel drugsgerelateerde spullen worden gevonden maar geen of weinig drugs.

Vragen in de gemeenteraad

De bijzondere situatie is ook in de Eindhovense politiek opgevallen. ,,Je verwacht toch dat de gemeente er als eigenaar beter op controleert’’, reageert CDA-raadslid Niels Groot, die woensdag vragen stelde over de kwestie.

Als het aan hem ligt, gaat de gemeente antecedentenonderzoek doen naar mensen die eigendom van de gemeente (willen) huren. En omdat voor de boerderij een koper is gevonden, wil hij dat ook potentiële kopers van vastgoed van de gemeente scherper worden gecontroleerd.

De eigenaar van het tuincentrum aarzelt over een reactie. ,,Ik ben niet veroordeeld. Ik vind het nergens op slaan’’, zegt hij over de sluiting. Het bedrijf is gesloten maar in het woongedeelte mag hij blijven, legt hij uit. Op andere vragen gaan hij in zijn advocaat niet in.

De gemeente is om een reactie gevraagd, maar kon donderdag niet reageren.

Volledig scherm Gemeente Eindhoven sloot het tuincentrum aan de Loostraat wegens de vondst van drugsgerelateerde spullen. Het bedrijfspand is eigendom van de gemeente en werd verhuurd. © Mark Wijdeven