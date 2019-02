Wietkwekerij ontdekt boven kantoor in Eindhoven

'Schapen­held’ openings­film van DOCfeed in TAC Eindhoven: Oorlogen op de hei uitvechten

13:20 EINDHOVEN - Documentaire 'Schapenheld’, op 21 februari de openingsfilm van festival DOCfeed in TAC in Eindhoven, vertelt over de vloekende herder Stijn, wiens oude beroep steeds verder wordt ingeperkt door regeltjes en onbegrip.