‘Wij een criminele motorclub? Nee man!’

Hebben jullie leden met een criminele achtergrond?

Batlajar: ,,Waar ze dat op gebaseerd hebben, mag Joost weten”, aldus de Sama Sama-leider. ,,Iedereen bij ons heeft een baan. Ik ben vijftien jaar geleden veroordeeld. Ik ben gestraft en inmiddels netjes huisvader.” Hij maakt zich niet druk over wat zijn clubgenoten in hun verleden hebben uitgespookt. ,,Van onze leden werkt 99 procent.”



Van Eekelen denkt ook niemand in zijn club te hebben met een criminele voorgeschiedenis. ,,Of het moet lang geleden zijn. Maar ja, iedereen heeft toch wel wat in het verleden gehad? We zijn jongens die allemaal hard werken voor de centen. We zijn een normale vriendengroep. We kaarten en darten in een zaaltje in een kroeg in Geldrop. Iedereen is welkom.”