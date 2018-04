Wij Eindhoven wil fors bezuinigen

EINDHOVEN - Besparen op de uitgaven in het sociaal domein is beter dan kiezen voor een andere structuur voor Wij Eindhoven, betoogt de directeur van deze instantie in een brief aan de nieuwe coalitie.

Zorg- en welzijnsorganisatie Wij Eindhoven denkt dit jaar en volgend jaar fors te kunnen bezuinigen. De organisatie verwacht door een andere aanpak in twee jaar tijd 19 miljoen euro te besparen. Uiteindelijk moet deze bezuinigingsoperatie daarna per jaar een besparing van 15 miljoen gaan opleveren.

Wij Eindhoven-directeur Jeanny van den Berg schrijft dat in een brief aan de vier partijen die aan het onderhandelen zijn over een coalitieakkoord voor de komende jaren: VVD, GroenLinks, PvdA en CDA.

De instantie wil fors bezuinigen door mensen met een participatiewerking sneller aan baan te helpen, door de groep mensen die nu gebruik maakt van maatschappelijke opvang of beschermd wonen sneller aan de slag te krijgen, door minder te verwijzen naar gespecialiseerde zorg en door specialistische crisiszorg te vervangen door huisvesting in de wijk.

Met de brief lijkt Wij Eindhoven vooral te willen voorkomen dat de nieuwe coalitie voor een nieuwe opzet van de organisatie zal gaan kiezen. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zinspeelden zowel de VVD als het CDA daarop.

Onrust

,,Ons pleidooi is om nu niet na tweeënhalf jaar te kiezen voor een drastische structuurwijziging", schrijft Van den Berg in de brief aan de onderhandelaars. Dat zou volgens haar tot onrust en productieverlies leiden, zowel bij de mensen van Wij Eindhoven als bij de Eindhovenaren. Zij wijst er bovendien op dat de preventieve aanpak waarvoor de gemeenteraad bij Wij Eindhoven gekozen heeft 'om tijd vraagt'.

Eindhoven wordt in 2018 voor het derde jaar op rij geconfronteerd met een forse overschrijding van het budget voor het sociaal domein, waaronder Wij Eindhoven gerangschikt wordt. In 2016 en 2017 ging het in beide jaren om 40 miljoen euro, dit jaar om naar verwachting 20 tot 30 miljoen euro.

Een van de belangrijkste doelen bij de huidige coalitiebesprekingen is dat er een oplossing gevonden wordt voor dat structurele begrotingstekort, zo kondigden de formateurs Onno Hoes (VVD) en Roel van Gurp (GroenLinks) bij de start van de onderhandelingen aan.