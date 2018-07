WIJeindhoven introduceert app WIJmatchen voor kennismaken

Tielemans uit Helmond kreeg ‘donatie’ van coffeeshop The Grasshop­per in Eindhoven

6:00 EINDHOVEN/HELMOND - De geheime campagnekas van de Helmondse politieke partij SDH is in 2010 gespekt met een donatie van 10.000 euro van de Eindhovense coffeeshop The Grasshopper. De voormalig exploitanten hebben dat bevestigd om te ontzenuwen dat het ging om smeergeld voor toenmalig SDH-wethouder Peter Tielemans.