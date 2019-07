De raad van toezicht van WijEindhoven moet op het matje komen bij het Eindhovense college van B en W. De toezichthouders zullen verantwoording moeten afleggen over het salaris dat interim-bestuurder Peter Notten bij deze door de gemeente opgezette stichting heeft verdiend.

Het college doet dat op zeer uitdrukkelijk verzoek van de gemeenteraad. Met name het Ouderen Appèl Eindhoven, GroenLinks en de PvdA drongen daar sterk op aan bij wethouder Marcel Oosterveer (VVD) van Financiën.

Het hoge salaris is deze partijen een doorn in het oog, vooral vanwege de forse bezuinigingen die er in de hoek van zorg en welzijn - waarin WijEindhoven opereert - enkele tientallen miljoenen euro's moeten worden bezuinigd. Daarnaast steekt het de gemeenteraad dat WijEindhoven niet transparant is over het salaris dat er betaald is.

Afgelopen zaterdag meldde deze krant op basis van de jaarrekening van 2018 dat Notten in de laatste vier maanden van 2018 een salaris kreeg van 70.000 euro, omgerekend 17.500 euro per maand. Notten was tot 1 mei jongstleden in dienst van WijEindhoven. Wat hij in die periode heeft verdiend, wil WijEindhoven niet zeggen.

Notten werd bij WijEindhoven aangesteld op aandringen van het huidige college van B en W, met als doel orde op zaken te stellen bij de door organisatorische en financiële problemen geplaagde stichting. Hij nam de leiding over van directeur Jeanny van den Berg, die kort daarna vertrok.

Wethouder Oosterveer wees de gemeenteraad er dinsdagavond op dat de salariëring volgens de geldende regels is. ,,We kunnen hier dan feitelijk ook niets aan doen”, zei hij aanvankelijk. Maar na aandringen van de raad gaf hij wat toe. ,,Of het ethisch gezien wel klopt, is iets anders. We zullen dan ook een moreel appel doen op de raad van toezicht. Daarnaast zullen we bij de raad ook aandringen op openheid in deze zaak.”

D66-fractievoorzitter Robin Verleisdonk trok de discussie over dit onderwerp, bij de bespreking van de gemeentelijke voorjaarsnota, nog wat breder. Hij wilde van Oosterveer ook weten of het aantrekken van een extra bestuurder wel zijn vruchten afgeworpen heeft.

,,Mijn partij heeft destijds zijn vraagtekens gehad bij het nut van een extra bestuurder bij WijEindhoven", aldus Verleisdonk. ,,Heeft die investering daarin wel nut gehad, dat is daarnaast ook een hele belangrijke vraag.”