WIJeindhoven: samenwerking met servicebureau gemeente Eindhoven nog niet op orde

,,We zijn er nog niet. Dat ligt bij beide organisaties samen. We zijn nog altijd bezig om de werkwijzen goed op elkaar af te stemmen.” Van Eijndhoven is nu drie maanden directeur van de wijkteam-organisatie WIJeindhoven. Hier werken in totaal bijna 400 medewerkers. Sinds 1 januari bepalen zij niet langer zelf of inwoners moeten worden doorverwezen naar specialistische zorg. Vanwege de enorme zorgtekorten heeft de gemeente een controle-afdeling opgezet. Dit ‘servicebureau’ telt circa 30 medewerkers van WIJeindhoven en bijna evenveel ambtenaren en kost circa 3,7 miljoen euro per jaar aan salarissen.