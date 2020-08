‘Wijk Berckelbosch in Eindhoven moet uitdagen om te bewegen’

Een startpunt in de wijk om samen te gaan hardlopen, speelmogelijkheden in de de groene wadi's, een zone langs het Eindhovensch Kanaal die niet alleen ecologisch een verbetering is, maar ook uitdaagt tot bewegen. Het zijn maar enkele voorbeelden van zaken die Ballast Nedam Development wil aanleggen in de wijk in het Eindhovense stadsdeel Tongelre, vertelt projectleider Michiel Blom. ,,Of we leggen een sprintbaantje aan met tijdmeting, of we zetten een hardlooproute uit met afstanden en teksten als ‘je bent er bijna'. Dat soort kleine dingen kunnen al veel effect hebben", aldus Blom. ,,Mogelijk kunnen we ook het kanaal beter gebruiken, door er een ponton of aanlegsteigers in te leggen, zodat je er kunt suppen of een hengeltje uit kunt werpen. Natuurlijk wel in overleg met de roeiverenigingen.”