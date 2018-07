Wijk Het Ven in Eindhoven moet als eerste aardgasvrij worden op warmtenet

EINDHOVEN - De Eindhovense wijk Het Ven moet de komende jaren aangesloten worden op het warmtenet. De eerste 500 woningen zouden de komende vier jaar aan de beurt zijn. Daarvoor moet dan wel het Rijk 4,5 miljoen euro subsidie geven. Of dat gebeurt, wordt pas in oktober duidelijk.

Dat heeft het college van B en W bekendgemaakt. Eindhoven doet een beroep op de 85 miljoen euro die het ministerie van Binnenlandse zaken beschikbaar heeft gesteld voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken. Volgens wethouder Jan van der Meer zijn er 75 gemeenten die een aanvraag hebben gedaan voor deze forse uitdaging. Zonder subsidie kan het project niet op deze snelheid gerealiseerd worden.

Subsidie

De subsidie is nodig omdat daarmee een bijdrage kan worden verstrekt aan bewoners en corporaties die meedoen. De investeringen in de woningen, zoals isolatie die nodig is, kunnen niet helemaal betaald worden uit lagere stookkosten.

Bovenop de subsidie is het volgens Van der Meer ook nodig dat de aardgasprijs omhoog gaat en elektriciteit goedkoper wordt. Bovendien moet het Rijk ook nog een woninggebonden lening verstrekken. Die lening gaat met bijvoorbeeld de verkoop van een woning over op de nieuwe eigenaar. Vooral oudere bewoners en anderen die denken hun huis niet lang meer te bewonen, kunnen daar profijt van hebben. ,,We weten echter niet hoe lang het duurt voordat het kabinet die lening goedkeurt. In afwachting daarvan beginnen we in Het Ven met een soortgelijke regeling, het woonabonnement", aldus Van der Meer.

Quote Als je nu niet mee wil doen, ben je later zeker duurder uit. Dit is dé kans, een offer you can't refuse. Jan van der Meer

Wie niet wil, hoeft in de wijk Het Ven niet mee te doen, zegt de wethouder. ,,Maar als je het later wil doen, dan is er geen subsidie meer. Ben je zeker duurder uit. Dit is dé kans, een offer you can't refuse."

Met Enexis-dochter Enpuls wil de gemeente het warmtenet van Meerhoven doortrekken naar Het Ven, de buurt bij het Evoluon. De warmte komt uit de biomassacentrale van de gemeente daar. Maar ook andere bronnen kunnen gebruikt worden, zoals het netwerk van Strijp-S, restwarmte van bijvoorbeeld bedrijventerrein De Hurk of warmte die gewonnen wordt uit het Beatrixkanaal. Dat vergt echter nog het nodige onderzoek. Ook is dat water veel minder warm. Daarvoor zouden de woningen nog beter geïsoleerd moeten worden.

In totaal staan in Het Ven 2000 woningen, ongeveer gelijkelijk verdeeld over huur- en koopwoningen. In 2030 moeten die allemaal aardgasvrij zijn. Ook de Generalenbuurt en de Sintenbuurt zijn Eindhovense proefprojecten, maar daar is nog niet duidelijk welk middel ingezet gaat worden. Met de bewoners is daar de discussie net gestart.

Van der Meer wil volgend jaar een warmtestrategie hebben waaruit blijkt welk soort alternatieve warmte in welke wijk wordt gebruikt. In 2021 moet de gemeente het plan klaar hebben om het aardgasvrij maken van de hele stad te plannen.

Aardgasprijs