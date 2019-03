Wijkrechtbank in Oud-Woensel in Eindhoven legt niet simpelweg straffen op: ‘Dit zijn geen criminelen’

Ja, er is een echte rechter aanwezig, evenals een advocaat en een officier van justitie. En ja, de verdachten die op de stoel plaatsnemen zijn daadwerkelijk in de fout gegaan. Maar voor de rest verschilt de wijkrechtbank die de Eindhovense wijk Oud-Woensel vanaf eind april krijgt in allerlei opzichten van de normale rechtbank. Simpelweg een straf opleggen, zal er namelijk zelden bij zijn. In plaats daarvan moet de verdachte zijn eigen problemen oplossen. De ervaring leert dat daarmee minder kans op herhaling is.

Hennepkwekerij op zolder

„Iemand raakt zijn baan kwijt, kan zijn huur niet meer betalen, misschien komt er nog een echtscheiding overheen. Dan kan iemand langzaam de criminaliteit inglijden en besluiten een hennepkwekerij op zolder te nemen”, geeft burgemeester John Jorritsma een voorbeeld. „Dat zijn geen criminelen, maar mensen die de fout zijn ingegaan. Zonder alle problemen was het niet zo ver gekomen. Die zal hij dus moeten aanpakken.”

Eindhoven steekt twee jaar lang jaarlijks 120.000 euro in het proefproject van de rechtbank Oost-Brabant, dat werd afkeken van het community court in de Verenigde Staten. De eerste zittingen moeten vanaf eind april plaatsvinden in Oud-Woensel, grofweg de wijk rondom de Kruisstraat. De wijkrechtbank komt in een pand aan de Nieuwe Fellenoord waar de rechtswinkel al zit en WIJEindhoven haar inloopspreekuur heeft.

Vaste route van daklozen

De keuze voor Oud-Woensel is niet toevallig. Door in de wijk te zitten, moeten bewoners meer vertrouwen krijgen in de rechtsstaat. Het is bovendien een wijk die gebukt gaat onder allerlei vormen van criminaliteit en overlast. Van de vermoedens van witwassen bij winkels in de Kruisstraat tot en met de vaste route die daklozen lopen van het ene opvangpunt in de wijk naar het andere. Oud-Woensel telt verder een bovengemiddeld aantal inwoners dat kampt met meerdere problemen, zoals schulden, psychische problemen, werkeloosheid, de zorg voor meerdere kinderen of een lage opleiding.