Wijkrechtbank tegen Lucas uit Eindhoven: ‘Je kunt niet zoveel blijven blowen’

videoEINDHOVEN - Geen celstraf, maar verplicht je problemen oplossen: van drugsverslaving tot uitkering. Dat is het idee achter de nieuwe wijkrechtbank in Eindhoven, die woensdag eenmalig publiek binnenliet.

Hij was al een keer dronken en had ruzie op straat gehad. Nu zou Lucas (24) in de kroeg een telefoon hebben gejat. Ontkennen heeft geen zin. Lucas heeft bovendien grotere problemen aan zijn hoofd. Hij heeft geen opleiding, geen baan en geen onderdak. Zijn moeder is alcoholist en daarom slaapt hij geregeld bij vrienden. Verder is hij vaak in de coffeeshop te vinden, blowen is zijn uitlaatklep. Omdat hij af en toe zwart werkt, is zijn uitkering stopgezet. Sindsdien stapelen ook de schulden zich op. En toen? “Toen was het heel verleidelijk om die telefoon te stelen”, vertelt hij in de wijkrechtbank.

Fictieve zitting

Interesse vanuit het land Volgens burgemeester John Jorritsma van Eindhoven wordt het initiatief van de wijkrechtbank in Eindhoven met grote belangstelling gevolgd vanuit de rest van het land. “Ze zijn allemaal stiknieuwsgierig naar waar wij hiermee bezig zijn”, zegt hij. “Ik heb al gehoord dat Halsema en Aboutaleb (burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam, red.) hier willen komen kijken. Dit is een compleet nieuwe vorm van rechtspraak. Normaal kijk je naar één probleem. In de wijkrechtbank worden alle problemen van iemand bekeken en aangepakt.” Met een fictieve zitting opende de nieuwe wijkrechtbank woensdag in de Eindhovense wijk Oud-Woensel eenmalig de deuren voor het publiek. Lucas bestaat zelf dan ook niet, zijn problemen des te meer. De combinatie van problemen als schulden, het ontbreken van onderdak, drugsverslaving zien ze in het pand aan de Nieuwe Fellenoord geregeld passeren. “Het gaat om mensen die niet in de criminaliteit zitten om er rijk van te worden, ze zijn puur bezig met overleven”, zegt Dennis Joosten, wijkagent van Oud-Woensel.



Sinds mei zijn er ongeveer vijftien rechtszaken geweest. En daarbij draait het niet om celstraffen, taakstraffen of geldboetes. Het idee is juist dat mensen na kleine vergrijpen worden geholpen om te voorkomen dat ze verder afglijden in de criminaliteit. “Met een celstraf los je de problemen van deze mensen niet op”, zegt burgemeester John Jorritsma van Eindhoven. “En juist die problemen maakt hen kwetsbaar voor criminaliteit. Die moet je oplossen om te voorkomen dat zo iemand opnieuw in de fout gaat.”

En dus zitten er woensdag niet alleen een rechter, advocaat en officier van justitie aan tafel, maar ook een bewindsvoerder, hulpverlener van WIJEindhoven en iemand van de reclassering. In de nagespeelde zitting krijgen ze stuk voor stuk het woord. De bewindvoerder wil helpen bij het in kaart brengen van de schulden. WIJEindhoven gaat kijken of er een uitkering kan worden aangevraagd en of er een woonruimte valt te regelen. De dame van reclassering vindt dat Lucas iets moet doen aan zijn drugsgebruik: “Je kunt niet zoveel blijven blowen, dan komt er van werken weinig terecht.” En dan is er nog die gestolen telefoon, meldt de officier: “Het slachtoffer wil de schade van de gestolen telefoon terugbetaald zien. Daar kom je niet onderuit.”

Vooruitgang

In de fictieve rechtszaak wordt vervolgens een sprong vooruit in de tijd gemaakt. Zes weken later zit Lucas opnieuw aan tafel voor een zitting. Zijn t-shirt heeft hij ingeruild voor een nette blouse. Het staat symbool voor de vooruitgang die hij heeft geboekt. Er is een daklozenuitkering aangevraagd en met het slachtoffer is een terugbetalingsregeling afgesproken. “En blowen doe ik alleen nog maar in het weekend”, vertelt Lucas.

Veel positieve geluiden aan tafel dus. Maar de grote vraag blijft wel: gaat hij dit ook volhouden? Van vrijblijvendheid is namelijk geen sprake, geeft ook de officier van justitie aan. Ze heeft dan ook een stok achter de deur. Vervalt Lucas de komende twee jaar in oude fouten, dan wacht alsnog de gang naar de normale rechtbank. Lucas: “Ik blijf er mijn schouders onder zetten. Beloofd.”