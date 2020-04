Wijkteams proberen telefonisch vinger aan de pols te houden

,,Ze hebben gisteren weer een maaltijd afgegeven. Preisoep, nasi met kroepoek, komkommer, een toetje én drie Paaseieren. Het is zoveel dat ik er twee keer van kan eten, net als vorige week!”

De tachtigjarige Eindhovense uit Tongelre - laten we haar Nelly noemen - klinkt aanvankelijk monter, als Hannie Smeets van het sociale wijkteam haar belt. De weduwe vindt het goed dat het ED - op gepaste afstand in de huiskamer van Smeets - meeluistert, mits ze anoniem blijft.

Ze is een van de duizenden ouderen in Eindhoven die alleen thuis zitten door de coronacrisis. Nelly brak vorig jaar haar arm. Het herstel verloopt moeizaam, vandaar dat ze tot de groep inwoners behoort die ondersteuning krijgt van een wijkteam. Normaal kan Smeets thuis langs gaan bij de mensen die zij helpt. Nu probeert ze er voor hen te zijn door regelmatig te bellen. Nelly belt ze om de dag, de andere dagen doet de wijkverpleegkundige dit.

De Tongelrese vertelt Smeets dat ze ook is gebeld door het Handencentrum, waar ze normaal therapie krijgt voor haar arm. ,,Ze hebben me per post oefeningen gestuurd, die doe ik ook hoor. En we hebben een afspraak gemaakt dat ik op 1 mei weer langs kom. Als dat door kan gaan tenminste. Ik denk het eigenlijk niet.”

Ook de wijkverpleegkundige komt niet

Hannie Smeets maakt zich zorgen. Ze heeft geprobeerd Nelly te leren skypen, zodat die in ieder geval haar kleinkinderen kan blijven ‘zien’ via haar iPad. Maar zoiets via de telefoon voor elkaar krijgen, blijkt tot nu toe een brug te ver. En ook de vertrouwde wijkverpleegkundige van A-zorg komt niet langer bij Nelly thuis om te helpen bij het wassen en aankleden. Nelly heeft die afgezegd, om elke kans op besmetting uit te bannen. ,,Hoe gaat dat nu met wassen en aankleden?”, vraagt Hannie. Zou een abonnement op persoonlijke alarmering een goed idee zijn? Aan de andere kant van de lijn wordt verzekerd dat best nog wel gaat.

Missen

,,Maar ik mis de hulp van A-zorg wel heel erg", zegt Nelly. ,,Net als mijn zoon, schoondochter en kleinkinderen. We hadden eerder afgesproken dat ik dit Paasweekend bij ze zou komen eten.” Door de coronacrisis gaat dat niet door. ,,In plaats daarvan komt mijn zoon me nu eten brengen,” vertelt Nelly. En dan komen de tranen.