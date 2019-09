Wijn uit eigen dorp bij De Acht Zaligheden in Eersel

Meester Kwinten die veertig jaar geleden het museum startte, moet dit beslist voor ogen hebben gehad. ,,We willen vooral de hobbyisten uit de omgeving hier de ruimte geven”, zegt Ad van Hout, voorzitter van het museum.

In ruim veertig stands presenteerden hobbyisten zich, veelal met waar die ze zelf maken. Marina Segers maakt haar eigen hoeden, wat altijd een op maat gemaakt exemplaar oplevert en Annemarie Lepelaars verkoopt de zelf gemaakte jam. De tomatenjam smaakt heerlijk zoet, waar je dat niet meteen zou verwachten. De geboren Keniaanse is al ruim drie jaar vrijwilliger bij het museum en heeft er haar tweede thuis gevonden.

Terras

Het duo Kevin en Lindsay speelt rustige nummers waar de terrasgangers optimaal van kunnen genieten. Vanaf dat terras kijk je zo de grote boomgaard achter het museum in, met de stands van zelfgemaakte knuffels van keramiek. Maar ook de wijn van Frits van Sambeek.

Onder de merknaam Catharina brengt Van Sambeek zijn eigen geperste wijn uit. ,,Op het moment dat ik héél veel tijd kreeg, begon ik al gelijk na te denken: wat nu. Wonend op de Hees in Eersel hadden we ruimte om iets te ondernemen en samen met mijn broer en enkele vrienden besloten we een aantal druivenstokken te planten. Ik had me altijd al afgevraagd welke wijn je het beste kon drinken bij bepaalde gelegenheden, nu kan ik die gewoon zelf maken", vertelt Van Sambeek.

Moeder

,,We besloten de naam van mijn moeder te gebruiken als naam van de wijn en zelfs haar beeltenis siert nu het etiket. Het resultaat van enkele jaren experimenteren is een lekkere wijn van 13,5 procent. Afgelopen jaar hebben we zo'n vijfhonderd flessen aan de man gebracht, dit jaar zal dat waarschijnlijk iets minder zijn, binnenkort hebben we de tweede oogst.”

Toeristen