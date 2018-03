Wikken en wegen met de Kieswijzer in Eindhoven, Helmond en Oirschot

,,LPF? Nee, echt niet hoor.” Een bezoeker van gemeenschapscentrum Lievendaal in Eindhoven gelooft niet wat ze ziet. Na het invullen van de online Kieswijzer van het ED komt Lijst Pim Fortuyn als eerste uit de bus. ,,Maar ik ben een echte rooie hoor.”

Volledig scherm Jack Feijen vulde de Kieswijzer in met het verwachte resultaat. © Merlijn van Dijk

Twijfelaars

De gemeentekieswijzer van het Eindhovens Dagblad staat nog online tot en met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Handig voor twijfelaars die nog niet weten op wie ze gaan stemmen. Maar ook fijn voor mensen die zich willen sterken in het geloof in hun partij.

Mensen vulden soms de Kieswijzer in met het verwachtte resultaat, soms ook niet. Dat komt vaker voor. Mensen stemmen hun leven lang op een bepaalde partij. Maar als ze de Kieswijzer invullen, staat hun club helemaal niet bovenaan.

De voorzitter van het gemeenschapscentrum krijgt wel het verwachte resultaat. De keuzes van Jack Feijen (67) komen voor 60 procent overeen met de Partij van de Arbeid. Dat is zijn partij, zegt Feijen trots. Hij stemt er altijd op. Toch is daar die dekselse LPF weer met óók 60 procent. ,,Misschien liggen die partijen toch wat dichter bij elkaar dan ik dacht”, zegt Feijen. ,,Maar ik stem gewoon PvdA hoor.”

Volledig scherm Miranda van Rosmalen © Merlijn van Dijk

Groene corridor

Taxichauffeur Miranda van Rosmalen (43) is minder stellig. Zij vult de Kieswijzer in vanuit de bibliotheek in Oirschot. ,,Een belangrijk punt voor mij is het mogelijke afsluiten van de groene corridor tussen Eindhoven en Oirschot”, zegt Van Rosmalen. ,,Als die weg wordt afgesloten, sta ik voortaan elke dag vast op de A58. Dat gaat echt helemaal nergens over.”

Drie partijen staan bij Van Rosmalen fier op één. Het CDA, De Gewone Man en Sociaal Progressief Oirschot krijgen 52 procent. ,,Dat heb ik weer”, grijnst Van Rosmalen. ,,Nou, dan ga ik voor de gulden middenweg denk ik. Het wordt De Gewone Man.”

Een stukje verderop in de bieb zit Floor Baselier (60). Bij haar komt een oer-Hollandse eigenschap bovendrijven. ,,Die kieswijzer wil ik wel invullen”, zegt ze. ,,Maar het resultaat houd ik liever voor mezelf.”

Persoonlijk

Je politieke voorkeur is toch een persoonlijke kwestie vinden meer mensen. Er hangt niet voor niets zo’n gordijn in de stemhokjes.

Iraniër Saab Khagihia (63) wil best over zijn politieke voorkeur spreken. ,,Ik ben tegen politici”, bromt hij. Na 21 jaar in Amerika gewoond te hebben, zit Khagihia nu alweer zeven jaar in Helmond. Hij kreeg voor het eerst een stempas thuisgestuurd. ,,Maar stemmen ga ik niet. Politici hebben twee persoonlijkheden. Eentje voor de verkiezingen en een ander erna.”

Musafir Nader (20) gaat zeker wel stemmen. Ook hij kreeg voor het eerst een stempas. ,,Twee jaar geleden had ik nog geen paspoort”, zegt de geboren Afghaan. ,,Ik denk dat ik op GroenLinks ga stemmen."

Een paar minuten later kijkt Nader een beetje beduusd op. GroenLinks staat op plek zeven. ,,Nog onder Helder Helmond zelfs. Dat is een partij waar ik niet zo snel op zou stemmen”, zegt Nader. ,,Ik ga me toch verdiepen in de standpunten van andere partijen.”

Zo ziet de een zijn gelijk bevestigd in de resultaten van de Kieswijzer terwijl de ander zich eens achter zijn oren krabt. En sommige mensen zullen nooit van partij veranderen, ongeacht de uitslag. Na een tweede blik op de resultaten ziet de vrouw die LPF op één had staan haar PvdA op plek drie. ,,Gelukkig maar, ik blijf toch een linkspoot.”