Wil en Anja Notten uit Eindhoven hopen in Californië wel van boord van hun cruiseschip te kunnen

Wil en Anja Notten uit Eindhoven waren bijna aan het eind van een vijftien dagen durende cruise op de Celebrity Eclipse langs de kust van Zuid-Amerika, toen het corona-virus ook daar in alle hevigheid begon toe te slaan. ,,We waren in Buenos Aires aan boord gegaan en waren op weg naar Santiago de Chile, maar daar mochten de haven niet binnen", vertelt hij via een Whatsapp-verbinding.

Nu zijn ze dus op weg naar Californië, volle kracht vooruit, tien dagen lang. ,,Voordat we konden vertrekken, moest eerst nog proviand voor tweeduizend mensen worden ingeslagen. Omdat we echt niet mochten aanmeren, is dat met containers in kleine bootjes vervoerd. Dat heeft drie dagen geduurd. Als we straks aankomen in de Verenigde Staten, moeten we nog afwachten of we worden binnengelaten én of er nog een vlucht kan worden geregeld.”

Niet het slechtste scenario