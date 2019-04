Wil en Yvonne van Bokhoven uit Eindhoven verloren zoon: Met een prikje tegen bacterie had Daniël nog geleefd

Leven van Eindhoven­se therapeute overhoop na ongeluk: ‘Ik voel me net een bejaarde, kan mijn dochtertje niet meer alles geven’

7:00 BREDA/EINDHOVEN - Een hersenschudding duurt meestal niet langer dan een paar weken. Maar bij Jemaine de Kort, therapeute in Eindhoven, is dit een ander verhaal. Zij vecht al meer dan een jaar tegen een slopende vermoeidheid na een ernstig ongeluk op de snelweg bij Amsterdam. Een peperdure behandeling in Amerika is haar enige hoop op een fatsoenlijke toekomst voor haar en haar dochtertje. ,,Anders kan ik Noa niet meer de aandacht geven die ze verdient.”