Wilde achtervolging met ‘levensgevaarlijke capriolen’ resulteert in crash en aanhouding in Eindhoven

Samir Toub nieuwe voorzitter FC Eindhoven Futsal

15 januari Bij de zaalvoetbaltak van FC Eindhoven gaat de voorzittershamer van Guido Donders over aan Samir Toub. De broer van tv-kok Mounir Toub is geen onbekende bij FCE en in het Nederlandse zaalvoetbal. In het verleden was de uit het stadsdeel Tongelre afkomstige Toub (37) al eerder actief als voorzitter (2015-2017). Daarvoor was hij bestuurslid maatschappelijke projecten en lid van de Raad van Advies.