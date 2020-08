Wilde dieren in Eindhoven ‘gevangen’ met wildcamera's

VideoEINDHOVEN - Het vorig jaar in Eindhoven opgestarte project ‘Wildcamera, zoogdieren in de achtertuin’ is afgesloten. Voor wetenschappelijk onderzoek hebben burgers meegewerkt om het wild in de stad in beeld te brengen.

Vossen, steenmarters en bunzingen zijn de opvallendste resultaten, vastgelegd door de wildcamera die vier weken in het Ecopark en een particuliere tuin in kerkdorp Acht heeft gestaan.

Achtenaar Rien de Schipper, lid van IVN, heeft het landelijke wildcamera-project met een team uitgerold in Eindhoven. ,,We hebben de camera’s op plekken opgesteld waar niet te veel mensen lopen, omdat ze op ‘warme’ beweging reageren. Bij iedere beweging wordt er tien keer gefotografeerd”, vertelt hij. ,,Op zo’n veertig plekken, met name in Eindhoven-Noord, is vanuit dit project de wildstand ingevuld.”

Quote Een jonge vos is wel twee minuten met het blikje bezig geweest Rien de Schipper

Met een lek gestoken blikje sardientjes is het wild naar de camera’s gelokt. ,,De resultaten in Acht zijn tamelijk spectaculair”, vervolgt De Schipper. ,,We hebben een vossenfamilie vastgelegd. Een jonge vos is wel twee minuten met het blikje bezig geweest. Verder zijn er veel eekhoorns gespot. Een opvallende waarneming was een ree, maar die was waarschijnlijk verdwaald.”

Volledig scherm Rien de Schipper heeft het landelijke wildcamera-project uitgerold in Eindhoven. Op de foto staat hij met de wildcamera in het Ecopark aan de Bart Kemplaan © DCI Media

Rat

Grote afwezige is de rat. Zeker gezien de rattenplaag in Eindhoven-Noord. Hij is slechts een keer op de foto vastgelegd. De Schipper: ,,Ik had de rat vaker verwacht, misschien dat er minder zijn door de vossen en marters, want die moeten tenslotte ook eten.”

Behalve de genoemde dieren zijn in de loop van het jaar ook bos- en spitsmuizen, egels, konijnen gefotografeerd. Daarnaast met grote regelmaat vogels: roodborst, mees, vink, duif, ekster, gaai, kauw en kraai.

Het doel van het project is om na te gaan wat de wildstand is in stedelijke gebieden, met name van roofdieren. De leefgebieden van inheemse landzoogdieren zijn in de loop der tijden veranderd. Leefden die vroeger vooral in bossen, door ontginning voor landbouw en verstedelijking komen zij meer en meer in de steden voor. De foto’s van de camera’s worden geüpload naar Wageningen Universiteit. Wetenschappers gaan ermee aan de slag.

Naast de universiteit is ecologisch adviesbureau Silvavir een van de organisatoren, die heeft het burgerwetenschapsproject vormgegeven. IVN Veldhoven-Eindhoven-Vessem heeft de uitvoering gedaan. De Schipper:,,Het enthousiasme was groot. Veel mensen hebben hun tuin beschikbaar gesteld. Maar ons werk zit er nu op.”