Wilde dieren komen terug en gaan op ontdekkingsreis in Zuidoost-Brabant

Necrologie Pierre Maréchal uit Eindhoven: dichter met passie voor het milieu

21 juli EINDHOVEN - Vóór Pierre Maréchal begon met dichten, schreef hij al over ecologie en speciaal over vogels; twee onderwerpen waar hij bijzonder veel mee ophad. De dichter, daarnaast organisator van veel literaire activiteiten in Eindhoven, is afgelopen donderdag onverwacht in zijn slaap overleden.