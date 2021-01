Wilde Eindhoven in 2019 de Wielewaal kopen? Woensdag volgt het antwoord

Tijdelijke woningen voor 30 jaar in Eindhoven? Alleen zo kunnen we snel bouwen, zegt wethouder

18 januari EINDHOVEN - Permanent woningen bouwen aan de Castiliëlaan in Eindhoven is tegen de afspraken in de regio. Maar tijdelijk - voor 10 of 15 jaar - huizen neerzetten is onbetaalbaar; dan moeten de kosten in te korte tijd terugverdiend worden. ,,Dus is de termijn opgerekt tot 30 jaar", zegt wethouder Yasin Toronoglu. ,,Een theoretisch gedrocht, maar zo kunnen we wel snel woningen bouwen waar veel mensen om zitten te springen.”