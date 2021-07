Wildste tricks op Xbox kun je uitproberen op Urban Sportpark in Strijp

EINDHOVEN – Op de voormalige velden van voetbalclub LEW in Strijp is het Urban Sportpark verrezen: een ‘pumptrack’-fietsbaan, survivalrun, calisthenics-parcours, voetbalkooi en ’n parcours voor freerunners.

Maar ook: fitness- en kinderspeeltoestellen en vooral veel groen. Het park is nog maar net klaar, maar trekt al veel bezoekers. ,,Zo’n 150 per dag, op zonnige dagen soms wel het dubbele”, zegt Michiel Geurds, een van de aanjagers van het project en verantwoordelijk voor de survivalrun. ,,Je merkt dat het park nu al populair is onder expats die hier wonen en werken.”

Laurens Dingen, initiatiefnemer van de BMX-baan: ,,Het is mooier geworden dan we hadden gedroomd, ondanks dat we door budgettaire beperkingen toch wat wensen hebben moeten laten schieten.’’ Emelie de Vaan: ,,We hadden graag nog iets meer faciliteiten voor de allerkleinsten gehad, maar dat zijn wensen voor de toekomst.”

Twee miljoen euro

De aanleg van de fiets-, skate- en stepbaan, klimrekken, hindernisbaan, geasfalteerde wandel-, skate- en hardlooppaden, groenvoorzieningen, en parkeerplaatsen voor fietsen en auto’s kost in totaal bijna twee miljoen euro. De helft van dat geld komt uit de Brainport -Regiodeal van 130 miljoen rijksgeld. De andere helft is opgehoest door gemeente, Woonbedrijf en jongerencentrum Dynamo.

Afgelopen weekend was naast de fietsbaan ook de calisthenics-hoek al erg in trek. André Smits: ,,Afgelopen maanden zijn sportscholen natuurlijk meer dicht dan open geweest. Dat merkte je me­teen aan ’t bezoek hier. Het leuke is dat mensen blijven terugkomen, ook nu de sportscholen open zijn.”

In de calisthenics-hoek zijn echter geen halters en gewichten te vinden. ,,Je eigen lichaamsgewicht is de basis voor de oefeningen op deze voorziening.”

Terras op dak

Wethouder Stijn Steenbakkers, die sport in zijn portefeuille heeft, is ook enthousiast over de nieuwe voorziening. ,,Hier kun je je wildste tricks op je Playstation of Xbox in het echt uitproberen. Het Urban Sportpark is altijd open en gratis voor iedereen.’’

In de toekomst komt er ook een horecavoorziening. Geurds: ,,Nu staat er elke zondag een foodtruck. De bedoeling is dat de voormalige LEW-gebouwen straks onderdak gaan bieden aan dans, yoga en workshops. Op het dak moet dan een horecavoorziening komen met een terras, dat uitzicht biedt op het Urban Sportpark.’’

Een punt van aandacht is het toezicht. Geurds: ,,Er is geen beheer, slechts sociale controle en surveillance door politie en BOA’s. Jammer genoeg hebben we de afgelopen tijd al te maken gehad met vandalisme en vernielingen.”'