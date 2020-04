Wilhelmina Fanfare uit Eindhoven laat van zich horen

Niet dat het monteren heel gemakkelijk is en het kostte ook wel wat overredingskracht om iedereen zo ver te krijgen, want spelen zonder dirigent erbij is niet voor alle muzikanten van Wilhelmina even simpel. ,,Wij zijn niet echt een supergoeie fanfare.” Maar het is gelukt, vertelt trompettist Jeroen Maasland, die met het idee kwam en het arrangement verzorgde.

Maasland was geïnspireerd door het Rotterdams Filharmonisch Orkest - dat op dezelfde manier Beethovens negende online zette - en door een operazanger die bij hem in de Eindhovense Schrijversbuurt woont. De zanger verzorgde onlangs een klein optreden in zijn woonblok. ,,Dat klonk heel goed, door de akoestiek in het blok. Iedereen stond op zijn balkon en applaudisseerde. Het was een beetje hetzelfde sfeertje als in Italië in het begin van de coronacrisis, waar mensen elkaar vanaf hun balkons toezongen", zegt Maasland.