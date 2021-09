Willem (67) uit Eindhoven kon na herseninfarct sneller naar revalidatiecentrum, en herstelde ook sneller

EINDHOVEN - Je praat en loopt raar, hoort Willem Klippel (67) uit Eindhoven van een wandelaar als hij zijn honden uitlaat. En inderdaad, het is een herseninfarct. Maar omdat Klippel sneller dan gebruikelijk met revalideren kan beginnen, is hij al weer snel op de been.

Het Catharina Ziekenhuis stuurt patiënten met een herseninfarct sneller door naar de geriatrische revalidatiezorgafdelingen van Vitalis WoonZorg Groep en zorgorganisatie Archipel. De patiënt start hierdoor sneller met revalideren en het ziekenhuis heeft eerder een ziekenhuisbed beschikbaar.

Klippel heeft dus aan den lijve ondervonden wat dit betekent. ,,Ik ben er op tijd bij geweest met zorg en medicijnen, maar dat ik weer zo snel op de been ben is vanwege de snelle doorstroming naar het revalidatiecentrum.”

Sneller ziekenhuisbedden vrij

Afgelopen maanden hebben Vitalis en Archipel samen met het Catharina Ziekenhuis gewerkt aan het versneld doorsturen van mensen met een herseninfarct of hersenbloeding, zogenoemde CVA-patiënten (Cerebro Vasculair Accident). Zij zochten elkaar op tijdens de tweede coronagolf om te kijken of het mogelijk was om sneller ziekenhuisbedden vrij te krijgen, met als groot voordeel dat de cliënten eerder beginnen met revalideren.

Klippel is 24 juli via de huisartsenpost in het Catharina Ziekhuis terechtgekomen. Die zaterdag tijdens het opstaan voelde hij dat zijn linkerzijde niet wilde meewerken. Maar de alarmbellen gingen nog niet af. Pas tijdens zijn vaste rondje met de honden waarschuwde een wandelaar hem om snel naar huis te gaan en de huisarts te bellen, want hij praatte en liep raar. In het ziekenhuis constateerde men, na de nodige onderzoeken, een herseninfarct en werd hij meteen opgenomen.

Volledig scherm Willem Klippel. © Kees Martens/DCI Media

,,Er gaan dan allerlei scenario’s door je hoofd. Wat betekent dit voor mijn toekomst. Kom ik een rolstoel? En hoe lang moet ik hier liggen?” vervolgt Klippel. Diezelfde dag staan er al een fysiotherapeut en logopediste aan zijn bed. Een geruststelling voor Klippel en zeker als hij hoort dat hij dinsdags al naar het revalidatiecentrum van Vitalis Brunswijck kan, want hij wil aan de slag.

De doorverwijzing van patiënten is met deze ‘fast track’ binnen 24 tot 72 uur. Het gaat om patiënten die normaal gesproken één tot twee weken opgenomen zouden zijn. Het gaat niet om de zwaarste groep. In het ziekenhuis wordt binnen 24 uur gestart met de revalidatie, maar niet zo intensief als op een revalidatieafdeling met intensieve fysiotherapie, logopedie en ergotherapie.

Klippel merkte dat hij door de intensieve zorg snel herstelde. ,,Alles wat je in het revalidatiecentrum doet is therapie. Wat vroeger vanzelfsprekend was, zoals een kopje koffie zetten, is dat niet meer.”

Na bijna twee weken (de gemiddelde verblijfsduur is veertig dagen) mocht hij al naar huis mits een paar aanpassingen in zijn woning zoals een verhoogd toilet en beugels in de douche. ,,Ik ben blij dat ik zo snel kon doorstromen. Ik heb hard gewerkt en loop nog tegen dingen aan, maar hoe eerder revalideren hoe beter.”